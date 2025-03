To je kos, ki bi ga v prehodnih dneh morali imeti v svoji omari

Bež barva

Bež jakna je brezčasen klasični kos, ki se popolnoma prilega vsakemu slogu. Lahko jo kombinirate z elegantnimi hlačami in srajco za poslovni videz ali pa nosite s kavbojkami in supergami za bolj sproščen videz. V pomladnih dneh se odlično poda na krila, s čimer ustvarite prefinjen, a sproščen videz.

Črna barva

Črn kratek trenčkot odraža večno eleganco. Odlično se poda tako k dnevnim kot večernim kombinacijam in je idealen za tiste, ki prisegate na minimalističen slog. Kljub priljubljenosti nežnih pomladnih barv bo črn dodatek poskrbel za pravo ravnovesje na barvi paleti.

Preostale barve

Poleg klasične bež in črne barve se bodo letos nosile drznejše barve. Pastelni odtenki, kot so nežno rožnata, svetlomodra in zelena v odtenku pistacije, bodo v garderobo prinesli svežino. Prav tako bodo modne barve v močnejših tonih, kot sta rdeča in kobaltno modra. Če prisegate na subtilnejše odtenke, pa lahko izberete zemeljske tone, na primer olivno zeleno.

