Moda v hribih? Tudi pohodniška oblačila so lahko trendovska.

Vikend je v toplih pomladnih in poletnih dneh popoln za osvežujoč pohod na bližnji hrib ali celo v visoke gore. Slovenija je obdarjena z izjemnimi naravnimi lepotami, kar pomeni, da imate na voljo raznoliko izbiro izletov. Preden se odpravite na pot, pa je ključnega pomena, da poskrbite za primerno opremo, ki vam bo omogočila udobno in brezskrbno osvajanje vrhov. Pobrskali smo po ponudbi pohodniških oblačil pri nas in izbrali trendovske kombinacije.

Najprej se morate prepričati, da je vaša obutev kvalitetna in brezhibna

Preden se odpravite v hribe, poskrbite, da bo vaša obutev udobna in primerna za vašo pustolovščino. Če nimate primerne obutve, lahko hitro pride do poškodb, zato ne odlašajte z nakupom kakovostnih pohodniških čevljev, saj si boste le tako zagotovili udobje in varnost hkrati..

Fotogalerija 1 / 5

Nato izberite majico, ki vašemu telesu omogoča dihanje

Pri izbiri oblačil bodite pozorni na material. Ljudje velikokrat izberejo material, v katerem njihovo telo ne diha, zato pride do znojenja in neprijetnih vonjav. Temu se lahko izognete, če izberete kose oblačil, ki bodo poskrbeli za dolgotrajno udobje.

Fotogalerija 1 / 5

Hlače naj bodo udobne in raztegljive

Ko se odpravite na pohod, so vaše noge aktivne ves čas, zato jih oblecite v kvalitetne, raztegljive in lahkotne hlače. S tem boste poskrbeli, da bo vaša hoja hitrejša in tekoča.

Fotogalerija 1 / 5

Ne pozabite na zaščito glave pred soncem

Sonce je v višavjih močnejše, zato ne pozabite na kremo z zaščitnim faktorjem in pokrivalo, ki bo poskrbelo za dodatno zaščito. Ob izpostavljanju soncu med telesno aktivnostjo se lahko hitro pojavijo glavoboli, ki pa jih lahko preprečite s primerno zaščito, kot je šilt kapa.

Fotogalerija 1 / 5

Svoje oči zaščitite s sončnimi očali

K zaščiti poleg pokrivala in kreme z zaščitnim faktorjem spadajo tudi sončna očala, ki bodo zavarovala vaše oči in omogočila, da bo vaša vidljivost jasnejša.

Fotogalerija 1 / 3

V gorah je velikokrat mrzlo

V gorah je običajno hladneje kot v nižinah, zato imejte vedno s seboj jakno. Včasih lahko naletite tudi na sneg, zato bodite pripravljeni na spremembe temperature.

Fotogalerija 1 / 4

S seboj vzemite tudi nahrbtnik z doma pripravljenimi sendviči

Najboljši občutek je, ko se sredi poti ustavite in si privoščite okusen domač sendvič s suho salamo, papriko in majonezo ali pa s čim drugim. Popijete čaj iz termovke in za piko na i pojete še čokoladico za energijo. Ker pa je to veliko prigrizkov, ki jih morate prevažati s seboj, naj bo vaš nahrbtnik kvaliteten in udoben za nošenje.

Fotogalerija 1 / 4

Za dodatno oporo uporabite pohodniške palice

Pohodniške palice so odličen pripomoček za ohranjanje ravnotežja in stabilnosti med hojo po razgibanem terenu.

Fotogalerija 1 / 3

Oglejte si še: