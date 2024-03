Nakupovalni vodnik za moške: te kose letos morate imeti

Pomlad je že tu in čas je, da opremite svojo omaro z najnovejšimi trendi. Leto 2024 prinaša obilo elegance, ki vas bo naredila profesionalne in samozavestne. V tem članku vam razkrijemo, kateri so letošnji kosi, ki jih morate imeti, in katerim se izogibati.

Manj je več! Trendi so v letošnje leto doprinesli minimalizem. Konec logotipov na kosih oblačil, torbah in preostalih dodatkih. Tudi oprijete hlače izginjajo iz mode. Osredotočali se bomo na preproste stile, ki bodo izražali eleganco in minimalizem.

Puloverje z V- izrezom zamenjajte s "cardigan" jopami

Pulover z V- izrezom je pogosto prisoten pri vsakem moškem, saj je videti zelo preprosto, a vseeno elegantno. Za letos so modne prestolnice napovedale menjavo le-teh s pletenimi jopami z gumbi, ki jih je mogoče kupiti tudi pri nas v Sloveniji.

Pique polo majice zamenjajte s pletenimi

Pique polo majice prihranite za igro golfa ali pa za na plažo. V modo so prišle pletene polo majice, ki bodo poskrbele za še večjo udobnost. Kombinirati jih je mogoče z različnimi kosi, zato vam bodo vsekakor dobro služile.

Klasične elegantne čevlje zamenjajte z okroglimi mokasini

Iz klasičnih elegantnih čevljev do malo bolj sproščenih. Okrogli mokasini bodo poskrbeli, da bo vaš stil eleganten in sproščen hkrati. Nosite jih lahko na nogavice v kombinaciji z lahkotnimi hlačami.

Oprijete hlače zamenjajte s sproščenimi

Oprijete hlače že nekaj let niso več v modi. Včasih pa je bilo mogoče na policah najti le te! V tem času so se trendi ves čas spreminjali in trenutno so v modi sproščene hlače z ravnim krojem.

Dolge elegantne hlače zamenjajte s kratkimi

Kratke hlače so nazaj, ampak v precej nenavadni obliki. Nosile se bodo kot del uradne uniforme v kombinaciji s suknjičem in kravato. Bi si upali nositi to kombinacijo?

