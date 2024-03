Zvezdnica navdušila z globokim dekoltejem, v katerega so gledali vsi #video

26-letnica je na podelitvi naznanila zmagovalca v kategoriji za izstopajočo komično serijo. Na odru se ji je pridružila soigralka iz filma Samo ne ti (Anyone but You) Alexandra Shipp, s katero sta nagrado podelili ustvarjalcem serije Ted Lasso.

Namigovali, da ima afero s soigralcem

35. podelitev medijskih nagrad GLAAD je potekala v hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu. Največ nagrad so odnesli komedija Bottoms, resničnostna oddaja RuPaul's Drag Race, serija Ted Lasso ter pevka in igralka Reneé Rapp.

Nagrade podeljujejo že od leta 1990 in predstavljajo skupnost LGBTQ. Izpostavljajo tiste posameznike, ki so v ospredju nenehnega boja za vključenost.

Sydney Sweeney je sicer od februarja 2022 zaročena z 39-letnim restavratorjem Jonathanom Davinom. Za Entertainment Weekly je nedavno dejala, da poroke še ne načrtujeta, saj je sama "preveč zaposlena z delom". "Čudovito je imeti nekoga, ki v celoti podpira to, kar počneš," je še dejala zanj. Pred kratkim so jo povezovali z igralcem Glenom Powellom, s katerim sta skupaj zaigrala v filmu Samo ne ti, in namigovali, da imata afero. Powell je govorice zanikal in dejal: "Nisva skupaj, ampak se imava rada."

Sweeneyjeva je nosila obleko sinje modre barve z globokim dekoltejem. Foto: Reuters

