Bizarna obleka, s katero je pevka pokazala zadnjico #video

Ameriška pevka Katy Perry je na rdeči preprogi Billboardove podelitve nagrad ženske v glasbi (Women In Music) presenetila z bizarno kombinacijo rdečega korzeta in krila, v katerem je pokazala zadnjico. Posnetek njenega prihoda si oglejte zgoraj.

Tako zgornji del, ki je bil v videzu korzeta, kot spodnji del, krilo v videzu morske deklice (ožji kroj z razširjenim spodnjim delom), sta se zadaj zavezala, zaradi razporka pa je 39-letnica pokazala zadnjico. Z drzno obleko je pokazala tudi svojo novo tetovažo metulja na hrbtu.

Videz je dopolnila z visokimi črnimi petami, bisernimi uhani in ogrlico ter lasmi, spetimi v čop.

Katy Perry je videz dopolnila z bisernimi uhani in ogrlico ter lasmi, spetimi v čop. Foto: Reuters

Z Orlandom Bloomom imata hčerko Daisy

Pevka Katy Perry velja za eno največjih pop zvezdnic 21. stoletja. Med njenimi največjimi hiti so pesmi I Kissed A Girl, California Girls in Roar. Med letoma 2010 in 2012 je bila poročena s komikom Russllom Brandom, od leta 2019 pa je v zvezi z igralcem Orlandom Bloomom, s katerim imata triletno hčerko Daisy.

Zgoraj je oblekla korzet, krilo pa je bilo krojeno v videzu morske deklice (ožji kroj z razširjenim spodnjim delom). Foto: Reuters

