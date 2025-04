Polet zvezdnic v vesolje: "Kakšna hinavščina!"

Podjetje Blue Origin ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa je v ponedeljek priredilo polet v vesolje s prvo izključno žensko posadko po letu 1963. Na desetminutni suborbitalni let so se odpravile Bezosova zaročenka Lauren Sanchez, pevka Katy Perry, televizijska voditeljica Gayle King, vesoljska inženirka Aisha Bowe, raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Keiranne Flynn. Raketa New Shepard jih je ponesla tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje, in potnice so na višini okoli sto kilometrov nad Zemljo izkusile breztežnostno lebdenje.

Poglejte:

Polet, katerega namen ni bil definiran, le da je promoviral turistične polete v vesolje, ki jih izvaja Bezosovo podjetje, je izzval ogromno odzivov. Na izstrelišču v Teksasu se je ob priložnostnih astronavtkah zbrala še vrsta drugih zvezdnic od Oprah Winfrey do Khloe Kardashian, ki so navdušeno razlagale, kako imeniten podvig je to.

Javnost je bila medtem veliko manj navdušena, vrstile so se opazke o obscenih stroških tovrstnega podviga, pa tudi o njegovem vplivu na okolje, sploh glede na to, da si je podjetje Blue Origin izbralo slogan Za dobrobit vesolja. Kritikam se je pridružila tudi vrsta znanih obrazov.

"To je več kot parodija," je v razburjeni objavi na TikToku izjavila manekenka Emily Ratajkowski in vse vpletene obtožila hinavščine, "skrbi vas za Mater Zemljo, a ste v raketi podjetja, ki uničuje planet?" Ob tem se je vprašala, kaj naj bi bil sploh namen poleta: "Poglejte situacijo v svetu in nato pomislite, koliko sredstev je bilo porabljenih, da so te ženske šle v vesolje. Zakaj? Kakšna promocija je bila to? Ogabno."

V jutranji oddaji na eni od ameriških televizij je polet kritizirala tudi igralka Olivia Munn. "Trenutno je toliko drugih stvari pomembnejših. Kaj bodo počele vesolju? V čem je smisel? Je to res zgodovinski polet? Meni se zdi pogolten. Vesolje raziskujemo, da bi se kaj naučili in pomagali človeštvu. Kaj točno bodo počele, kar bi pomagalo nam tu spodaj? Polet v vesolje terja ogromno denarja, trenutno pa si ogromno ljudi ne more privoščiti niti jajc."

Kaj je torej ženska posadka počela v vesolju? Kolikor je znano, so predvsem uživale v poletu, Katy Perry pa je ob tem zapela tudi pesem What A Wonderful World Louisa Armstronga. Ko so se vrnile na Zemljo, je pevka ob prihodu iz kapsule poljubila tla, ta podoba pa je hitro postala šala oziroma t. i. mem na družbenih medijih. Ob to se je obregnila tudi igralka Olivia Wilde: "Za milijardo dolarjev očitno dobiš nekaj dobrih memov."

Katy Perry je ob prihodu na Zemljo v nebo podržala marjetico, kar naj bi bil poklon njeni hčerki Daisy (daisy v angleščini pomeni marjetica). Foto: Reuters

Po plazu kritik se je nato oglasila Bezosova zaročenka Lauren Sanchez in dejala, da jo takšni odzivi "res razjezijo".

"Naj pridejo v podjetje, kjer bodo videli tisoče zaposlenih, ki tam ne le delajo, ampak so v to raketo vložili svoje srce in dušo," je izjavila, "radi imajo svoje delo, radi imajo to misijo in zanje je pomembna."

Odzvala se je tudi voditeljica Gayle King, ki je kritike njenega poleta v vesolje označila za "zoprneže in 'hejterje'."

Oglejte si še: