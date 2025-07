Je Katy Perry omrežila nekdanjega kanadskega premierja? #video

Ameriško pevko Katy Perry, ki se je pred kratkim razšla z dolgoletnim partnerjem Orlandom Bloomom, so v Montréalu opazili na večerji z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Z domnevnim zmenkom sta pritegnila poglede številnih radovednežev in sprožila ugibanja o novem zvezdniškem paru.

Posnetek njunega večernega druženja, ki si ga lahko ogledate zgoraj, je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih, pevkini oboževalci pa so začeli ugibati, ali je bilo druženje zgolj prijateljsko ali se med njima plete kaj več. Katy Perry se v Kanadi sicer mudi zaradi turneje, v naslednjih dneh ima več koncertov v različnih mestih. Med drugim bo nastopila v Ottawi, Montrealu, Quebecu in Torontu.

Bila sta na sproščeni večerji, motil ju ni nihče

Fotografije srečanja, ki jih je prvi objavil portal TMZ, so sprožile ugibanja o romanci. Foto: Profimedia Da sta nekdanji kanadski premier Justin Trudeau in pevka v ponedeljek zvečer skupaj večerjala, je potrdila predstavnica restavracije Le Violon Samantha Jin. Dejala je, da sta se držala zase in da se jima niti osebje niti drugi gostje niso približevali. "Dobili smo občutek, da sta nekoliko bolj sproščena," je pojasnila in dodala, da znakov romance med njima niso opazili.

Med večerjo v restavraciji, kjer sta bila približno dve uri, sta si med drugim privoščila tuno, govedino, jastoga in beluše, glavna jed pa je bila jagnjetina. Pred odhodom iz restavracije sta se kuharjem zahvalila za odlično večerjo.

Tako Trudeau, ki je v začetku januarja napovedal odstop s položaja predsednika vlade, kot Perry sta sicer samska. Štiridesetletnica se je nedavno razšla z dolgoletnim partnerjem, igralcem Orlandom Bloomom, s katerim imata hčer Daisy Dove, medtem ko se je Trudeau leta 2023 ločil od žene Sophie Grégoire.

Katy Perry je trenutno na koncertni turneji The Lifetimes Tour, ki jo je začela aprila v Mehiki in jo bo predvidoma končala decembra v Abu Dabiju. Foto: Reuters

Preberite tudi: