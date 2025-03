Bezos načrtuje poroko v naši soseščini, bo prišel tudi Trump?

Po dveh letih od zaroke sta Jeff Bezos in Lauren Sanchez odposlala vabila na poroko – to poletje naj bi se poročila v Benetkah. Na seznamu gostov naj bi bili nekateri najvplivnejši ljudje na svetu, med njimi tudi ameriški predsednik.

To poletje se v naši soseščini obeta naval slavnih in bogatih, prvi mož Amazona Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez namreč načrtujeta poroko v Benetkah, poroča Page Six.

Vabila na poroko naj bi že bila odposlana, spletni tabloid Radar Online pa med povabljenci ob vrsti hollywoodskih zvezdnikov omenja celo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "To je del njune strategije, da bi se uveljavila kot resnično vpliven par, ki povezuje največja imena gospodarstva, estrade in politike," ob tem dodaja Economic Times.

Poleti 2023 sta se zaročila med križarjenjem po Sredozemlju, v okviru katerega sta obiskala tudi Dubrovnik. Foto: Guliverimage

Po poročanju ameriških tabloidov naj bi obred potekal na Bezosovi superjahti Koru, zasidrani v morju pred Benetkami. Prav na tej jahti sta avgusta 2023, takrat zasidrani ob Amalfijski obali, priredila tudi veliko zabavo ob zaroki, med njunimi gosti pa so bili Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Kris Jenner, Andrew Garfield in jordanska kraljica Rania.