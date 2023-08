Bezosu se je v Dubrovniku pridružilo še nekaj zvezdnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden je na svoji 500 milijonov dolarjev vredni superjahti prispel Jeff Bezos, ustanovitelj in direktor Amazona. V Dalmacijo je iz Grčije priplul z zaročenko Lauren Sanchez, družbo pa jima na prestižnem plovilu dela več slavnih osebnosti.

Bezos in zaročenka Lauren Sanchez na krovu prestižnega plovila Foto: Profimedia

Bezosu in zaročenki sta se na oddihu v Dubrovniku med drugim pridružila pevka Katy Perry in Orlando Bloom, med sprehodom po starem mestnem jedru Dubrovnika pa so v isti družbi opazili tudi r'n'b zvezdnika Usherja.

Bezosova superjahta Koru je zasidrana pri Elafitskih otokih, z nje pa milijarder s svojo družbo obiskuje različne lokacije na območju Dubrovnika. Med drugim so jih opazili tudi na kosilu v restavraciji na otoku Šipan.

