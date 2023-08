Jeff Bezos in Lauren Sanchez na jahti razvnela strasti #foto

Zaljubljeni par, Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez, se trenutno nahaja v okolici italijanskega otoka Capri v Italiji, kjer plujeta po Sredozemlju na jadrnici Koru.

Sprva sta se 59-letnik in njegova 53-letna partnerka na krovu le pogovarjala, nato pa si izmenjala nekaj poljubov, kmalu pa sta se zaročenca že strastno poljubljala na kavču. Po koncu izmenjevanja poljubov in nežnosti pa sta po poročanju Jutarnjega uživala v obroku.

Nekateri komentatorji so bili do fotografij, do katerih so se dokopali fotografi, zelo kritični, saj menijo, da močno posegajo v zasebnost para. Na potovanju po Sredozemskem morju sta se jim še poleg desetih ljudi na krovu ladje, ki je plula po Tirenskem morju, pridružili tudi ameriška medijska lastnica in voditeljica Oprah Winfrey ter televizijka Gayle King.

Bezos in Sanchezova sta se zaročila po petih letih zveze, Bezos pa je zaročenki domnevno v Franciji nadel velik diamantni prstan, ocenjen na okoli 2,5 milijona dolarjev (okoli dva milijona evrov). Zaročenca si naklonjenost sicer izkazujeta tudi na družbenih omrežjih. Poleg tega je v enem izmed intervjujev Sanchezova povedala tudi, da jo Bezos "navdihuje" in jo dela "vsak dan boljšo osebo", je poročal Page Six.

Oba zaročenca sta se ločila leta 2019

Oba, tako 59-letni Bezos kot tudi 53-letna Lauren Sanchez, sta se ločila leta 2019. Ona je bila 13 let poročena s hollywoodskim agentom Patrickom Whitesellom, s katerim ima dva otroka, še enega sina pa ima iz preteklega razmerja z igralcem ameriškega nogometa Tonyjem Gonzalezom. Bezos se je uradno ločil od žene MacKenzie, s katero je bil poročen 25 let in ima štiri otroke.

