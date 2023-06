Bezos z zaročenko, ki pilotira helikopter, na dopustu v Evropi

Ustanovitelj in direktor multinacionalnega trgovskega podjetja Amazon Jeff Bezos skupaj z zaročenko Lauren Sachez trenutno dopustuje v okolici Sardinije, kjer so ju pri pilotiranju helikopterja ujeli fotografi.

Svojemu partnerju Jeffu Bezosu se je Lauren Sanchez pridružila v helikopterju in tudi ona prijela za krmilo ter se iz obale Sardinije prepeljala ter kmalu uspešno in varno pristala na pristajalni ploščadi pomožne jahte, ki pluje ob njegovi 462 milijonov evrov (500 milijonov dolarjev) vredni jadrnici, imenovani Koru.

Bezosevi zaročenki je naposled uspelo pristati na pomožnem plovilu, jahti Abeona. Foto: Profimedia

Pomožno plovilo jadrnice vredno skoraj 100 milijonov evrov

Pomožna jahta jadrnice Koru je slabih 92 milijonov evrov (100 milijonov dolarjev) vredno plovilo, imenovano Abeona, ki je sicer tudi rimska boginja potovanj in odhodov. Pomožna jahta ima tudi lasten heliport, saj na jadrnici Koru ni mogoče pristati s helikopterjem.

Spremljevalna jahta Abeona v dolžino meri 76 metrov, ima helidrom in je med drugim natovorjena z luksuznimi avtomobili in gliserji. Foto: Guliverimage

Sanchez ima licenco za pilota, bila je tudi lastnica letalskega podjetja

Kot poroča TMZ, naj bi Sanchez vadila vzlete in pristanke, saj se je helikopter večkrat spustil in dvignil v okolici plovila. Kot so poročali tudi viri omenjene spletne strani, naj bi Sanchez pogosto pilotirala helikopter in ga peljala do letališč, kjer par nato presede na zasebna letala, zato to ni bil njen prvi polet. Poleg tega sta oba starša Sanchezove pilota, ona pa je licenco za pilota pridobila v letalski šoli v Los Angelesu, bila pa je tudi lastnica letalskega podjetja.

Zaročenca trenutno na jadrnici, gliserjih, letalih in helikopterjih uživata v Sredozemlju ter nadaljujeta s svojim zgodnjim poročnim potovanjem po Evropi.

