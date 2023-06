Od Bezosa do Zuckerberga: milijarderji so postali mišičnjaki

Jeff Bezos in Mark Zuckerberg sta med milijarderji, ki so v zadnjih letih postali opazno bolj mišičasti.

Če sledite novicam o Jeffu Bezosu, ustanovitelju Amazona in enem najbogatejših ljudi na svetu, ste verjetno že opazili, da silno rad razkazuje svoj mišičasti torzo.

Med nedavnim filmskim festivalom v Cannesu so ga na njegovi pol milijarde dolarjev vredni jahti paparaci fotografirali z vseh strani, ko je po krovu paradiral v razpeti srajci, sicer pa tudi takrat, ko je bolj oblečen, rad nosi oprijete majice in srajce, ki razkrivajo, da je pri 59 letih bolj mišičast kot kdajkoli.

Zuckerberg dosega "elitne" rezultate

Podobno se je "razrasel" tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Pred kratkim se je pohvalil, da je dosegel nov najboljši rezultat v tako imenovanem Murphovem izzivu, za katerega je treba obleči desetkilogramski obteženi telovnik in nato odteči eno miljo (1,6 kilometra), izvesti 100 dvigov telesa, 200 sklec, 300 počepov ter preteči še eno miljo.

Zuckerberg je izziv tokrat opravil v malo manj kot 40 minutah, s čimer se je uvrstil v elitno skupino najboljših, le nekaj tednov pred tem pa se je pohvalil tudi, da je na nekem turnirju v borilni veščini jiu-jitsu osvojil zlato in srebrno medaljo.

"Smo v dobi nabildanih mogotcev," je že lani napovedal časopis New York Post, španski El Pais pa je opažal, da si direktorji po novem ego krepijo z "izklesanimi trebušnimi mišicami". "Velikost tvojih bicepsov je postala veliko pomembnejši statusni simbol kot stanje na računu," so medtem povzeli v Guardianu in kot enega od razlogov za to navedli obsedenost visokotehnološkega sveta z "biohekanjem" oziroma spremembami življenjskega sloga in prehrane, da bi postali bolj vitalni.

"Na svoje telo gledajo kot na stroj, ki ga je mogoče optimizirati," so to silno navdušenje nad intenzivno vadbo in drugimi načini oblikovanja telesa, so opisali v Guardianu.

Tudi superjunaki postajajo bolj mišičasti

Poudarjanje mišic kot simbola vitalnosti je opazno tudi v popkulturi. Že leta 2006 so ameriški raziskovalci ugotavljali, da so igrače v podobi superjunakov v 25 letih postale opazno bolj mišičaste, v sorodni ameriški raziskavi leta 2018 pa so ugotovili, da tako dečki kot deklice raje izberejo superjunaško igračo z nadpovprečno poudarjenimi mišicami kot pa takšno z "normalno" muskulaturo. "Otroci so torej že ponotranjili mišičasti ideal moškega telesa," so ob tem zapisali raziskovalci.

Nekateri medtem v iskanju popolnega telesa in večne mladosti gredo še dlje: