Maščevanje švicarskega milijarderja: bogastvo bo zapustil vrtnarju

Francoska modna hiša Hermes, ki je lani obeležila 185. obletnico ustanovitve, je že leta sinonim za razkošje na najvišji ravni, naj gre za oblačila ali galanterijo, ure, parfume in celo opremo za dom. Podjetje je ustanovil in s svojim priimkom poimenoval Thierry Hermes, takrat je bila to obrt za izdelavo pasov in jahalnih sedel, danes pa ima ta modni gigant tržno vrednost več kot 210 milijard evrov.

Te dni prah dviguje eden od solastnikov podjetja, 80-letni Nicolas Puech, potomec Thierryja Hermesa. Do zdaj je javnost za tega Švicarja slišala le redko, veliko več se o njem govori, odkar se je odločil, da bo njegov edini dedič – njegov vrtnar.

Premoženje, vredno okoli deset milijard evrov

Puech ima v lasti "le" kakšnih pet odstotkov delnic Hermesa, kar še vedno pomeni, da je njegovo premoženje vredno okoli deset milijard evrov. Ob denarju in delnicah ima Švicar tudi vrsto razkošnih nepremičnin po vsem svetu, vse to pa namerava, po poročanju časopisa Tribune de Geneve, zapustiti svojemu vrtnarju, 51-letnemu Maročanu, ki je že leta Puechova desna roka.

Puech naj bi se za to potezo odločil iz maščevanja sorodnikom, ki so delnice hiše Hermes prodali koncernu LVMH. Foto: Profimedia

Nicolas Puech se ni nikoli poročil in nima potomcev, da pa bi preprečil kakršnokoli spodbijanje te odločitve o dediču, želi vrtnarja najprej posvojiti, da bo s tem postal njegov edini sin in dedič. Imena vrtnarja mediji ne razkrivajo, znano je le, da je poročen in ima dva že odrasla otroka.

Maščevanje sorodnikom, ki so delnice prodali

Po poročanju medijev naj bi se 80-letni milijarder za to nenavadno potezo odločil iz maščevanja nekaterim sorodnikom, ki so prav tako imeli delnice hiše Hermes, a so jih leta 2014 prodali koncernu LVMH. Ta je nakopičil dobrih 20 odstotkov delnic podjetja, kar je takrat povzročilo velik družinski razdor med tistimi, ki so ponudbo LVMH za nakup delnic sprejeli, in med tistimi, ki so želeli Hermes obdržati v družinski lasti.

Puech je takrat protestno odstopil iz nadzornega sveta podjetja, zadržal pa je svoj delež delnic. In velja omeniti, da je vrednost njegovih delnic, čeprav mu koncern LVMH ni povšeči, od njihovega vstopa v lastništvo hiše Hermes skokovito zrasla.

