Rada bi se odpovedala dediščini v korist nečakinji. Kakšen je postopek? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani, dedovanje in postopke v povezavi z dedovanjem ureja Zakon o dedovanju, odstop dednega deleža pa je mogoč le v korist sodediču. Torej ga lahko odstopite le drugemu dediču. Poleg tega mora v primeru mladoletnega dediča svoje soglasje podati pristojni center za socialno delo (CSD), ki v tem primeru določi skrbnika mladoletnemu dediču.

Pri odpovedi dedovanju v korist sodediča ne gre za odpoved dedovanju , ampak odstop dednega deleža. V tem primeru se šteje, da dedič razpolaga s svojim dednim deležem, ki ga nato odstopi sodediču. Zato dedič , ki odstopi dedni delež, tudi odgovarja za morebitne dolgove zapustnika. To ureja 136. člen zakona o dedovanju, ki v drugem odstavku pravi: Odpoved v korist določenega dediča se ne šteje za odpoved dediščini, temveč za izjavo o odstopu svojega dednega deleža.

V vsakem primeru pa se dedič lahko odpove dedovanju ali svoj dedni delež, kot že omenjeno, odstopi drugemu dediču. Dedovanju se lahko odpoveste z izjavo, ki jo podate sodišču do konca zapuščinske obravnave.

Morate pa biti pozorni, da ne bo šlo za odpoved dediščini v celoti po 133. členu zakona o dedovanju. To je nepreklicna izjava, ki velja tudi za vaše potomce.

V vašem primeru bi se morali torej odpovedati najprej svojemu deležu v korist očeta nečakinje, ki je vaš zakoniti sodedič, in potem bi se on odpovedal v korist hčerke – vaše nečakinje.

Obstaja tudi določena sodna praksa za takšne primere, in sicer je ena od takih odločb Višjega sodišča v Mariboru (VSM sklep I Cp 486/2010), ki pravi:

Navedeni izjavi dedičev OK in SB, ki sta se odpovedala svojemu dednemu deležu v korist otrok pokojne tete RE in otrok pokojnega strica MB, je treba šteti za izjavi o odstopu svojega dednega deleža v korist navedenih otrok. V skladu z drugim odstavkom 136. člena zakona o dedovanju se namreč odpoved v korist določenega dediča ne šteje za odpoved dediščini, temveč za izjavo o odstopu svojega dednega deleža .

V navedenem primeru je sicer šlo za sodediče, ki so bili že pokojni.