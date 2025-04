Imata zaščiteno kmetijo, a sta brez otrok. Kako se bo dedovalo? #pravni nasvet

Z možem sva poročena že 16 let. V tem času sem bila devetkrat noseča, žal pa nisem nikoli donosila (rodila sem v sedmem mesecu hčerkico, ki je bila mrtvorojena, ima tudi rojstni list, preostale nosečnosti pa so se končale med devetim in 22. tednom). Ali mi po možu pripada kaj premoženja? Ali bom moževo premoženje, ki ga je imel pred poroko, in tisto, ki sva ga dokupila po poroki, pa je pisano nanj, morala deliti z njegovo sestro in brati? Ali mi sploh kaj pripada glede na to, da nimava živih otrok? Imava zaščiteno kmetijo. Kaj mi svetujete, kako obdržati kmetijo v enem kosu, da je ne raztrgamo? Hvala za odgovor, neimenovana.