Umrl ji je brat. Kako lahko pridobi to, kar ji je bil dolžan? #pravni nasvet

Umrl mi je brat. Svoje premoženje je zapustil svoji pastorki. Bil mi je dolžan plačati dediščino po mami. Ali lahko to dediščino zahtevam od njegove pastorke? Marija N.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja ne izhaja pravna podlaga, kako vam je bil vaš brat dolžan plačati dediščino po mami. Prav tako ne vemo, kako je premoženje zapustil pastorki in ali je dedni postopek po bratu že končan.

To so vse zelo pomembni podatki, da bi bil naš odgovor relevanten. Kljub temu se lahko opredelimo glede nekaj možnosti.

Če vam je bil vaš brat dolžan plačati dediščino po materi na podlagi dednega dogovora iz dednega postopka po pokojni materi, je to izvršilni naslov. Na podlagi izvršilnega naslova, če ta seveda obstaja, ste postala upnica in vaš brat vaš dolžnik.

Preden pa lahko upnik sploh upravičeno zahteva poplačilo terjatve od dedičev pokojnega dolžnika, je treba najprej izpeljati zapuščinski postopek po pokojnem dolžniku. Zapuščinski postopek je sodni postopek, ki se uvede po uradni dolžnosti takoj, ko sodišče prejme informacijo, da je nekdo umrl, in v katerem sodišče ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje je predmet dedovanja ter katere pravice iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom in drugim osebam.

Dediči v trenutku zapustnikove smrti vstopijo v vsa pravna razmerja zapustnika, zaradi česar postanejo nosilci pravic in obveznosti iz vseh pravnih razmerji zapustnika pred smrtjo, prav tako na njih v trenutku zapustnikove smrti preide tudi zapuščina.

Upnik je lahko stranka zapuščinskega postopka le v primeru, da zahteva ločitev zapuščine od premoženja dediča, kar lahko stori v treh mesecih od uvedbe dedovanja. V tem primeru dedič ne more razpolagati s stvarmi in pravicami iz zapuščine, prav tako se njegovi upniki ne morejo iz njih poplačati, dokler se ne poplačajo upniki, ki so zahtevali ločitev.

V takem primeru morate torej izvesti nekaj pravnih dejanj in vašo terjatev, če obstaja pravna podlaga, zahtevati v zapuščinskem postopku.

Dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti zapuščine. Če je vaša terjatev (višine niste navedli) večja od vrednosti zapuščine, jo boste lahko uveljavljali le do omejene višine.

V primeru, da ste imeli z bratom le ustni dogovor, pa jo boste lahko uveljavljali na enak način, le da vas bo zapuščinsko sodišče najverjetneje napotilo na pravdo, kar pomeni, da boste morali vložiti ustrezno tožbo.