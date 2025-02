Ali ob prijavi sina na svojem naslovu sprejme tudi obveznosti do njegovih dolgov? #pravni nasvet

Sinu želim prijaviti stalno prebivališče na svojem naslovu. On sicer živi v Angliji, me pa zanimajo mogoče posledice zame, če ima stalno prebivališče pri meni. Ali je mogoče, da bi kakršnakoli njegova obveznost zaradi tega prešla name? Npr. poplačilo posojil, morebitnih dolgov? Lepo vas prosim za nasvet in vas lepo pozdravljam, Nada P.