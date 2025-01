Hčeri plačuje preživnino. Kaj če študij konča sredi leta? #pravni nasvet

Hčeri plačujem preživnino. Zdaj je absolventka in ima status študenta do konca študijskega leta. Kaj pa se zgodi, če npr. marca diplomira – lahko takrat preneham plačevati preživnino, ali jo moram vseeno plačevati do konca študijskega leta? Marko Č.

Pravnik na dlani odgovarja:

Določila Družinskega zakonika predvidevajo tudi obveznost plačevanja preživnine otrokom.

Plačevanje preživnine po 18. letu je predvideno v tistih primerih, če se otrok redno šola in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in ni zaposlen. Plačevanje preživnine po 18. letu se v takšnem primeru lahko izvaja le do zaključka srednješolske izobrazbe oz. do zaključka magistrskega študijskega programa. Vendar pa to ne more trajati v nedogled in plačevanje preživnine ni več potrebno, ko otrok dopolni 26 let starosti .

183. člen – obveznost preživljanja otrok – v tretjem odstavku določa naslednje:

Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija v skladu z določbami zakona, ki ureja višješolsko strokovno izobraževanje. Otroka, ki je vpisan v visokošolski študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Če študijski program, v katerem se otrok šola, traja več kakor štiri leta, se obveznost preživljanja podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

Status študenta preneha:

študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij ,

študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij ,

študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (t. i. absolventski staž),

če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (t. i. absolventski staž),

če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,

če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

če se izpiše.

Odgovor na vaše vprašanje je torej, da boste dolžni plačevati preživnino tudi po zaključku študija sredi leta, vse do zaključka študijskega leta oz. dokler ima hčerka status študenta. Če pa se bo prej zaposlila, bo vaša obveznost prenehala z dnem njene zaposlitve.