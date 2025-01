Premoženje bi razdelil otrokoma, a ostal lastnik do smrti. Kako? #pravni nasvet

Premoženje oz. nepremičnino (hišo) in premičnino (plovilo) želim prenesti na svoja dva edina otroka. Preučil sem oporoke in različne pogodbe, a me vseeno zanima, katera pravna oblika bi bila primerna, če želim, da otroka dobita polno lastninsko pravico šele po moji smrti? Prenos želim zaščititi tudi pred razdelitvijo premoženja v primeru ločitve od žene, da ne bi mogla prekiniti tega bodočega prenosa lastništva. Do smrti bi želel ostati lastnik ali pa vsaj, da imam bivalno pravico v svoji nepremičnini, in da do moje smrti obstaja prepoved prodaje in odtujitve nepremičnine. Andrej N.

Pravnik na dlani odgovarja:

Kot pravite, ste že preučili različne možnosti odsvojitve premoženja. V primeru darilne pogodbe , v katero se vključi pravica do preužitka oziroma uporabe ter prepoved prodaje do vaše smrti, ima partner (žena ali izvenzakonska partnerica) vedno pravico zahtevati nujni delež. Taka zahteva je sicer v primeru otrok vezana na moralna načela, saj bi mati nujni delež zahtevala od otrok.

V primeru razveze partnerju skladno z družinskim zakonikom pripada polovica vsega premoženja, ki je bilo ustvarjeno med trajanjem zveze. To bi pomenilo, da bi se premoženje delilo le med vami in hipotetično razvezano partnerko. V takem primeru otroka ne bi imela nobene pravice do premoženja.

Predvidevamo, da želite, da otroka postaneta enakovredna solastnika na nepremičnini in plovilu. Žal niste navedli svoje starosti.

Darilna pogodba za primer smrti po našem mnenju ni primerna, saj gre le za posebno obliko, ki pa ima enake posledice kot navadna darilna pogodba. Partner ima v vsakem primeru pravico zahtevati nujni delež.

Če ste že nekoliko starejši, bi bila morda najprimernejša pogodba o dosmrtnem preživljanju . To je posebna pogodba, ki pomeni razpolaganje s premoženjem za čas življenja in po sklenitvi take pogodbe premoženje ne sodi več v dedno maso. Taka pogodba se sklene v notarski obliki pri notarju in se lahko glasi na oba otroka, ki prevzameta skrb za vaše preživljanje, vsak do polovice.

V pogodbo se seveda napiše, da imate dosmrtno pravico uživanja nepremičnine in tudi plovila. Če bi kasneje želeli plovilo prodati, bosta morala pogodbo podpisati otroka, ki bosta postala lastnika na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Težava nastane, če se s prodajo ne strinjata.