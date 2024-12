Želi podariti kmetijsko zemljišče. Morajo svojci to vedeti? #pravni nasvet

Želim podariti kmetijsko zemljišče prve kategorije tretji osebi. Kako lahko to storim, da moji dediči ne bi izvedeli za to? Nada L.

Pravnik na dlani odgovarja:

Promet s kmetijskimi zemljišči je precej strogo reguliran. Ureja ga zakon o kmetijskih zemljiščih. V vašem primeru sta pomembna predvsem dva člena – 17.a in 20. člen. V skladu s 17.a členom lahko lastnik darilno pogodbo, katere predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija, sklene zgolj z:

zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otroki oziroma posvojenci, starši oziroma posvojitelji, brati oziroma sestrami, nečaki oziroma nečakinjami in vnuki oziroma vnukinjami;

zetom, snaho oziroma zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;

nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;

lokalno skupnostjo ali državo.

Kot še določa ta člen, je "predmet prodaje po tem zakonu in pogodbe iz tretje alineje prejšnjega odstavka lahko le cel lastninski ali solastninski delež kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije".

V vseh drugih primerih odsvojitve kmetijskega zemljišča pa je treba najprej ravnati po 20. členu zakona o kmetijskih zemljiščih:

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče , gozd ali kmetijo, mora ponudbo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži. Šteje se, da je lastnik s predložitvijo ponudbe upravni enoti upravno enoto pooblastil za prejem pisne izjave o sprejemu ponudbe.

Ponudba mora vsebovati:

podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež;

podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina);

ceno in

morebitne druge prodajne pogoje.

Upravna enota, na območju katere to kmetijsko zemljišče , gozd ali kmetija leži, mora ponudbo iz prvega odstavka tega člena nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo nemudoma pošlje lokalni skupnosti in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski.

Rok za sprejem ponudbe je 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.

Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.