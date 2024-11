Sosed je posekal gozd. Po izmeri parcel pa šok! #pravni nasvet

Podedovala sem gozd. Že trideset let z naše strani ni bilo nič posekanega. Lastnik parcele na desni strani je naredil pred leti golosek. Ko je lastnik na levi strani svoj gozd prodal, se je naredila izmera meje. Ugotovilo se je, da je meja po meritvah na polovici mojega gozda in s tem se je meja na drugi strani prestavila na sosedovo (kjer je bil narejen golosek gozda). Na tem delu parcele, ki je po meritvah dejansko moja, je sedaj tudi del sosedovega vinograda in večja lesena uta, za katero ni podatka, kdo jo je postavil. Vprašanje imam, ali lahko zahtevam od lastnika parcele na desni povrnitev stroškov za posekana drevesa in kaj je z lastništvom lesene ute? Zahvaljujem se vam za odgovor. Lep pozdrav, Anica M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše vprašanje je precej zanimivo. Kot ste zapisali, se je očitno ob ureditvi in evidentiranju meje izkazalo, da je imel sosed v posesti zemljišče, ki je bilo dejansko vaša last, in je na tem zemljišču posekal drevesa in napravil vinograd.

Obstaja sodna praksa, ki določa, da se za takšne primere uporablja Stvarnopravni zakonik (SPZ), in sicer sta pomembna člena 95 in 96 SPZ.

95. člen SPZ določa pravni položaj dobrovernega lastniškega posestnika, 96. člen pa pravni položaj nedobrovernega posestnika. Bistvena in pomembna razlika pa je v tem, da mora nedobroverni posestnik lastniku stvari vrniti plodove oziroma povrniti škodo , nastalo s poslabšanjem ali uničenjem stvari.

V vašem primeru je najverjetneje šlo za dobrovernega posestnika, saj je sosed verjetno menil, da je zemljišče njegovo in je posek opravil v dobri veri. Če to ni bilo tako, pa je treba upoštevati še zastaralni rok za zahtevke, ki ga določa 96. člen SPZ in znaša tri leta od posega oziroma opravljenega poseka.

Odgovor na vaše vprašanje glede poseka je torej, da imate pravico do odškodnine , če je bil posek izveden v zadnjih treh letih od zahtevka. Zastaranje se ne upošteva, če ga nasprotna stranka ne uveljavlja.

Drugi del vprašanja zadeva leseno uto in del vinograda. Teoretično sta sedaj uta in vinograd na vašem zemljišču, posest pa izvaja sosed. Lastnina in posest sta dva ločena pojma, ki ju prav tako določa SPZ.

Predlagamo vam, da se pisno obrnete na soseda, lahko se v povezavi s tem obrnete tudi k nam direktno za pomoč . V dopisu soseda pozovite, da izvede poseg na zemljišču ter ga spravi v prejšnje stanje , torej mora vinograd in uto odstraniti oziroma podreti in vam izročiti vašo parcelo nazaj v vašo posest.