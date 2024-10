Kdo mora vzdrževati služnostno pot? Kako se jo lahko ukine? #pravni nasvet

Spoštovani, zanima me, ali obstaja kakšen akt, ki bi navajal dolžnosti uporabnikov služnostne poti preko moje parcele, predvsem glede vzdrževanja ceste. Je to popolnoma individualna zadeva, ki se mora urediti z medsebojnim dogovorom? Zanima me tudi, ali se lahko služnostna pot ukine zaradi nevzdrževanja. Zdravko Č.