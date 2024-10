Z glasovanjem pravnih oseb na sedežih območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se začenjajo sedme volitve v svet KGZS. V nedeljo bo na 255 voliščih po Sloveniji sledilo še glasovanje za fizične osebe in takrat bo postalo tudi znano, kdo so novi člani sveta. Ti bodo nato med seboj izvolili novega predsednika zbornice.

Predčasno glasovanje, volitve v nedeljo

KGZS je največja nevladna kmečka organizacija v Sloveniji, ki združuje članstvo pravnih in fizičnih oseb. Pravne osebe – kmetijske zadruge, kmetijska podjetja, verske skupnosti – so lastnice kmetijskih zemljišč in gozdov ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo. V volilni imenik jih je letos glede na podatke KGZS vpisanih 1.863.

Med fizičnimi osebami pa so poleg kmetov člani KGZS tudi vsi lastniki kmetijskih ali gozdnih zemljišč s katastrskim dohodkom najmanj 167 evrov. Med člane spadajo še samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ter prostovoljni člani. Skupaj ima zbornica med fizičnimi osebami tokrat 110.202 volilna upravičenca. Za volitve jim je namenjena nedelja, bodo pa lahko predčasno oddali glas že danes.

V svetu po novem trije člani več

V svetu KGZS bo 44 predstavnikov fizičnih in 13 predstavnikov pravnih oseb. Število članov v posameznem organu KGZS je odvisno od števila članov, ki jih ima določena območna enota. Skupno bo torej svet KGZS po novem imel 57 voljenih članov in ne več 54, saj bodo fizične osebe v svet zbornice izvolile tri člane več.

Zadnje zbornične volitve, na katerih se poleg članov sveta KGZS voli tudi člane v 13 svetov območnih enot KGZS, so bile leta 2020, ko je predsednik zbornice postal Roman Žveglič, ki si želi novega mandata.

Med kandidati za člane sveta, ki bodo nato med seboj izvolili novega predsednika zbornice, so še dolgoletni kmečki funkcionar Peter Vrisk, ki je KGZS že vodil med letoma 2000 in 2008, pozneje pa je bil 24 let tudi na čelu Zadružne zveze Slovenije, ter nekdanja kmetijska ministra Jože Podgoršek in Franc Bogovič, ki je bil do nedavnega evropski poslanec. Za mesto v svetu zbornice se bo med drugim potegoval tudi predsednik nedavno ustanovljenega Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek.

Na zbornici člane pozivajo, naj se volitev udeležijo. "Zdaj imate priložnost, da soodločate o prihodnosti slovenskega kmetijstva in podeželja ter vplivate na delo zbornice. Tudi vaš glas šteje," so poudarili pred časom.