Odkrili temeljni kamen za center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov #video

Na območju Gozdarskega inštituta Slovenije ob Večni poti v Ljubljani so danes odkrili temeljni kamen za izgradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov. Objekt bo okrepil javno raziskovalno infrastrukturo na področju odpornosti gozdnih ekosistemov na podnebne spremembe, njegova gradnja naj bi bila končana do konca leta 2025.

Center bo z novimi laboratorijskimi in raziskovalnimi zmogljivostmi prispeval k ohranjanju in krepitvi zdravja gozdnih ekosistemov. Poleg tega bo spodbujal trajnostno upravljanje z gozdovi, raziskoval možnosti za ohranjanje biotske pestrosti in se osredotočal na razvoj odpornejših drevesnih vrst na podnebne spremembe, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt bo po teh navedbah bistvenega pomena za prihodnost slovenskih gozdov. Cilj projekta, vrednega 8,65 milijona evrov, je povečati dolgoročno odpornost gozdov, izboljšati kakovost gozdnega reprodukcijskega materiala in zagotoviti učinkovito varstvo gozdov pred škodljivci in boleznimi gozdnega drevja, so zapisali na ministrstvu.

Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam

Temeljni kamen je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in ob prisotnosti ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra odkrila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Ob tem je poudarila, da ta center ne pomeni le fizične gradnje, temveč predvsem zavezanost trajnostnemu razvoju in skrbi za slovenske gozdove, ki so naše največje naravno bogastvo.

"Danes postavljamo temeljni kamen za center, ki bo osrednja točka naših prizadevanj za prilagajanje slovenskih gozdov podnebnim spremembam ter za učinkovito ukrepanje na tem področju. Ta center ne bo le raziskovalno-znanstvena institucija, temveč tudi prostor za združevanje najnovejših znanj, tehnologij in praks v gozdarstvu. Njegova naloga bo zagotavljati kakovosten semenski material, vzgajati odporne drevesne vrste ter izvajati raziskave in programe za varstvo gozdov," so njene besede povzeli na ministrstvu.

Javna stavba – grajena trajnostno iz lesa

Projekt je v višini 5,1 milijona evrov sofinanciran iz sklada za okrevanje in odpornost. Vrednost naložbe je bila sprva ocenjena na 6,18 milijona evrov z DDV, da bi lahko zagotovili gradnjo z lesom kot trajnostnim materialom, pa je vlada marca letos iz sklada za podnebne spremembe zagotovila še 2,47 milijona evrov. S tem se je vrednost naložbe povečala na 8,65 milijona evrov.

Glede potreb po trajnostni energetski prenovi javnega sektorja predstavlja stavba priložnost kot dober demonstracijski projekt javne stavbe z uporabo lesa kot trajnostnega materiala, je ob potrditvi izbora stavbe Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov za sofinanciranje gradnje trajnostne, skoraj ničenergijske lesene stavbe iz sklada za podnebne spremembe zapisala vlada.