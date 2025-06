Vlada potrdila predloge treh kmetijskih zakonov

Vlada je na dopisni seji, ki se je končala danes, potrdila besedila predlogov zakonov o kmetijstvu, o hrani ter o varni hrani in krmi. Predlagani zakoni predvidevajo bolj natančno določitev enot kmetijskega gospodarstva, sistemsko ureditev področja varnosti hrane in krme ter strožje sankcije za kršitelje shem kakovosti.

Vlada je obravnavo vseh treh predlogov zakonov začela v četrtek, a je bilo, kot je po seji pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, pred njihovim sprejetjem potrebnih še nekaj redakcijskih popravkov.

Predlog zakona o kmetijstvu ohranja trenutno veljavno ureditev definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva, bolj natančno pa se določajo enote kmetijskega gospodarstva. Opredeljena je družinska kmetija kot oblika kmetijskega gospodarstva, so v sporočilu za javnost po dopisni seji zapisali na kmetijskem ministrstvu.

Sistemsko se ureja področje znanja in inovacij v kmetijstvu

S predlaganim zakonom je na novo določena razvrstitev kmetijskega gospodarstva glede na povprečje doseženega standardnega prihodka v preteklih treh letih. Ureja se tudi pravica do opravljanja kmetijskih opravil in vzpostavlja nova mreža za podatke o trajnosti kmetijskih gospodarstev.

Kot so navedli na ministrstvu, se s predlogom zakona vzpostavljajo pravne podlage za spremljanje področja blaženja in prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam ter povezave do predloga podnebnega zakona in celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Hkrati se nadgrajuje obstoječi sistem spremljanja kmetijskih tal.

Med drugim se na novo sistemsko ureja področje znanja in inovacij v kmetijstvu. Predlog zakona določa opredelitev javnih služb na področju kmetijstva in predvideva sistemski pristop pri vodenju, upravljanju in vzdrževanju baz podatkov.

Za namen prenosa znanja med kmetovalci se določa demonstracijsko kmetijsko gospodarstvo, ki bo namenjeno tudi izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov, študentov in drugih.

Predvidena tudi priprava treh akcijskih načrtov

Kot je v četrtek dejala ministrica Čalušić, je predvidena tudi priprava treh akcijskih načrtov, in sicer za mlade kmete, za ekološko kmetovanje in za podporo gorskim kmetijam.

Predlog zakona o hrani bo prvič v zgodovini Slovenije namenjen celotni agroživilski verigi od kmeta do potrošnika, so poudarili na ministrstvu. Zakon bo sistemsko urejal področje hrane z vidika označevanja živil, shem kakovosti, učinkovitega, poštenega delovanja prehranske verige in povečanja pomena lokalno proizvedene hrane na lokalnih trgih.

Med bistvenimi novostmi predlaganega zakona so na ministrstvu izpostavili uvedbo strožjih sankcij za kršitelje shem kakovosti, uvedbo uporabe in določitev pogojev za uporabo oznake z grafično podobo slovenske zastave za živila, ki so pridelana in predelana v Sloveniji, in uvedbo nove sheme kakovosti Zlati standard dobrobiti, ki po navedbah ministrstva predstavlja ključni korak k izboljšanju pogojev reje živali ter predelave živil.

Predlagani zakon obenem daje večji pomen varuhu odnosov v verigi s hrano in mu natančneje določa pogoje in naloge dela. Predvideva tudi uvedbo novega certifikata za manj izgub hrane in odpadne hrane.

Novi zakon o varni hrani in krmi

Novi zakon o varni hrani in krmi pa bo predvidoma sistemsko uredil varnost hrane in krme, vključno s prehranskimi dopolnili, živili za posebne skupine ter materiali in izdelki, ki prihajajo v stik z živili.

Z novim zakonom se med drugim jasneje opredeljuje goljufive prakse, zavajanje potrošnikov in drugih izvajalcev dejavnosti, uvaja se strožje sankcije za kršitelje ter predvideva obveščanje javnosti o primerih goljufivih praks ali zavajanj.

Jasneje se tudi opredeljuje obveščanje potrošnikov v primeru neskladnih in nevarnih živil in krme na trgu, obveščanje o odvzetih odobritvah in registracijah obratov kot posledica ugotovljenih neskladnosti.

Prav tako se jasneje opredeljuje pogoje za uporabo živil, ki niso več namenjena prehrani ljudi za krmo, ter dodatne pogoje za opravljanje dejavnosti proizvodnje živil v stanovanjskih prostorih, je še zapisano v sporočilu za javnost.

Vlada je sicer že v četrtek potrdila tudi predlog zakona o zdravju živali.