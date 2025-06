Kmetje zadovoljni po srečanju z Golobom: komunikacija je stekla

Predstavniki kmetijskih organizacij in Golob so se na današnjem sestanku dotaknili več odprtih vprašanj glede nekaterih zakonodajnih postopkov, prav tako so predstavniki kmetov premierju želeli predstaviti, da je kmetijstvo del gospodarske dejavnosti v Sloveniji, ki zagotavlja prehransko varnost in suverenost, je v izjavi za medije po sestanku pojasnil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek.

Ključna tema sestanka pa je bil predlagani sveženj kmetijske zakonodaje, ki so ga pripravili na vladi.

Najprej o noveli zakona o zaščiti živali

"Lahko rečemo, da je predsednik vlade prisluhnil vsem argumentom, ki smo jih predstavili, tudi glede zakonodajnih postopkov. Dogovorili smo se, da kmetijsko ministrstvo na to mini kmetijsko reformo pripravi še zadnja izhodišča glede zadnjih odprtih vprašanj, kjer še nismo usklajeni in naredimo še en krog usklajevanj teh vsebin," je dejal predsednik KGZS.

Usklajevanja bodo potekala v dveh fazah. V prvi fazi se bodo dotaknili zgolj predloga novele zakona o zaščiti živali, saj je ta že v parlamentarni proceduri.

Niso se opredeljevali do ključnih odprtih vprašanj

V okviru druge faze pa se bodo usklajevali glede predlogov preostalih zakonov, ki še niso bili poslani v DZ. "Pri drugi zakonodaji pa smo si dali, pa ne bomo rekli ravno mesecev, ampak nekaj tednov, nekaj dni časa, da najprej poskušamo še zadnje zadeve uskladiti oziroma dobiti tudi mi informacijo, kaj je sprejemljivo za zakonodajalce," je povedal Podgoršek.

Ob tem je poudaril, da se na srečanju z Golobom niso opredeljevali do ključnih odprtih vprašanj, zato težko rečejo, kaj so uspeli izpogajati na današnjem sestanku.

Dogovor o dvofaznem usklajevanju glede zakonodaje pozdravlja tudi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, ki upa, da bo to usklajevanje šlo v pravo smer. Ob tem je dodal, da je Golob na sestanku sprejel odločitev, da se v luči težav z volkovi in medvedi v zadnjih časih oblikuje interventna skupina za odstrel divjadi.

Kmetje: dialog teče

Kmetijske organizacije so sredi maja zahtevale dialog z vlado. Očitajo ji, da kmetijsko zakonodajo sprejema "brez socialnega dialoga, saj očitno nima interesa za strateško pomembno vprašanje prehranske suverenosti". Za 15. maj so zato napovedale izjavo za javnost, a so jo pozneje odpovedale, potem ko so iz kabineta predsednika vlade prejele odgovor o njegovi pripravljenosti na srečanje.

Po njihovem pozivu k dialogu so pred današnjim srečanjem s premierjem med drugim že imeli sestanek z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić. Dialog pa teče tudi z ministrstvoma za naravne vire in prostor ter za gospodarstvo, turizem in šport.

"Komunikacija je stekla, to je tisto, kar je bila naša prva zahteva - odprt dialog in usklajevanje," je poudaril Podgoršek. Prepričan je, da bo po današnjem srečanju s predsednikom vlade tudi dialog s posameznimi ministrstvi tekel bistveno hitreje.

Sveženj kmetijske zakonodaje: sedem osnutkov zakonov in novel

Kmetijske organizacije so kritične do zakonodajnega paketa, saj menijo, da se s predlaganimi spremembami pogoji za kmetovanje le še bolj zaostrujejo in ne gredo v pravo smer.

Predlagani sveženj kmetijske zakonodaje zajema sedem osnutkov zakonov in novel: zakone o kmetijstvu, o hrani, o varni hrani in krmi ter o zdravju živali ter novele zakonov o kmetijskih zemljiščih, o gozdovih in o zaščiti živalih. Predlog novele zakona o zaščiti živali je medtem že v parlamentarni proceduri.