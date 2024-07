Vlada popustila: vožnja s traktorji spet dovoljena

Opozorili so namreč, da je s prepovedjo prometa za traktorje in kmetijske priključke ogrožena varnost v prometu. Vožnja teh vozil skozi vasi je v primerjavi z vožnjo po novem odseku, kjer je cesta široka in od naselja odmaknjena, bistveno nevarnejša predvsem za kolesarje in preostale udeležence v prometu, je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije opozorila v julijskem dopisu ministrstvu za infrastrukturo.

Vlada po preverjanju pritrdila argumentom kmetov

Na današnjem sestanku je ministrstvo predstavilo ugotovitve celovite preverbe prometnih razmer, ki je pokazala, da je odprava prepovedi smiselna. Predvidoma bo do nje prišlo v začetku avgusta, saj je potrebno poenotenje prometnega režima na celotnem odseku ceste Preddvor–Kranj, pojasnjujejo na ministrstvu.

Tudi hrupa bo manj

Daljinskega prometa s kmetijsko mehanizacijo na navedeni relaciji namreč ni veliko, ugotavlja preverba, poleg tega je na eni od primerljivih obvoznic dovoljen promet kmetijske mehanizacije. S preusmeritvijo prometa bo zmanjšan tudi hrup v naselju, povečana pa bo prometna varnost najranljivejših udeležencev v prometu, še piše v sporočilu ministrstva za infrastrukturo.