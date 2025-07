Un bel hommage à Toulouse au final avec ce plaquage sur la ligne d'arrivée. #TDF2025 pic.twitter.com/g1W134EkMY — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 16, 2025

S palestinsko ruto in majico z napisom "Israel out of the Tour" je želel pritegniti pozornost svetovne javnosti, a ga je eden izmed uslužbencev organizacije, pristojen za varnost v ciljni coni, hitro prestregel in potisnil nazaj do ograje, potem je posredovala policija, ki je protestnika aretirala, poroča Wielerflits.

Foto: Reuters Protestniki že več mesecev na kolesarskih dirkah opozarjajo na izraelsko-palestinski konflikt in vojno v Gazi. Aprila so protestirali tudi na startu dirke Amstel Gold Race, palestinske zastave so se redno pojavljale tudi na zaključkih etap Dirke po Italiji.

Zaradi občutljivega položaja je kolesarska ekipa WorldTeam Israel–Premier Tech s svojih vozil in avtobusa odstranila vse izraelske oznake, medtem ko je napis "Israeli" še vedno viden na kolesarskih dresih. Wielerflits še poroča, da ekipni avtobus na vsakem startu in cilju varujejo oboroženi varnostniki.

