"Želel sem si biti znova glavni trener, a nikamor se mi ni mudilo, saj sem bil zadnja leta v dobrem okolju, mestu, organizaciji Salzburga, s katero smo zmagovali. Čakal sem na pravo priložnost, po več pogovorih z več ljudmi sem videl, da je Olimpija ambiciozna, da si želi v prihodnosti na vrh, sam pa sem videl priložnost, da napredujem kot trener. Nekako so se deli sestavili, stvari so se poklopile," pravi novi trener HK Olimpija Ljubljana Ben Cooper, ki je z varovanci pred dnevi začel uradne skupne priprave na novo sezono.

Vodstvo HK Olimpija Ljubljana je po zadnji sezoni, ko se klubu še drugič zapored ni uspelo uvrstiti v končnico lige ICE, prevetrilo ekipo, v kateri je precej novih tujih obrazov, med temi tudi glavni trener Ben Copper.

Kanadčan je zadnje štiri sezone kot pomočnik trenerja deloval pri Olimpijinemu tekmecu Red Bull Salzburgu in z njim osvojil štiri zaporedne naslove prvaka. Po zadnjem naslovu je sprejel priložnost iz Ljubljane, ki mu bo omogočila, da bo po dobrih štirih letih znova glavni trener.

"Prvi vtisi so izjemni. Fantje so zelo v redu, za zdaj se še spoznavamo, a veselijo se izzivov, delujejo ambiciozni. Za zdaj vse pozitivno. Do mene so bili ob prihodu vsi zelo prijazni in mi pomagali pri različnih stvareh, tako da so mi res olajšali selitev," je ob uradnem začetku priprav novinarjem dejal 48-letnik, ki je glavne trenerske vajeti zadnjič vihtel v sezoni 2020/21 pri danskem Herningu.

"Želel sem biti znova glavni trener, a nikamor se mi ni mudilo, zadnja leta sem bil v dobrem okolju, mestu, organizaciji Salzburga, s katero smo zmagovali. Sem pa čakal na pravo priložnost. Po več pogovorih z več ljudmi, Anžetom (direktorjem Ulčarjem, op. p.), lastniki sem videl, da je klub ambiciozen, da si želi v prihodnosti na vrh, sam pa sem videl priložnost, da napredujem kot trener. Deli so se sestavili, vse je poklopilo. Odločitev se je zdela pravilna."

Želel si je biti znova glavni trener (zadnjič v sezoni 20/21 na Danskem), Ljubljana se mu je zdela kot dobra priložnost, tako za trenersko rast kot zmagovanje. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Bonino mu je povedal lepe stvari, hokej pa ga je naučil, da je treba pričakovati nepričakovano

Nick Bonino bi moral v tej sezoni igrati za Olimpijo, a je junija sporočil, da končuje kariero in se seli v trenerski štab Pittsburgh Penguins. Foto: Aleš Fevžer Dodal je, da je bil eden tistih, ki so ga navdušili nad prihodom, tudi nekdanji zvezdnik NHL Nick Bonino, ki je v lanski sezoni igral za Olimpijo. Zeleno-beli dres bi moral nositi tudi v tej sezoni, a je junija sporočil, da končuje kariero in se priključuje trenerskemu ustroju Pittsburgh Penguins.

"Nicka poznam še iz Vancouvra, ko sva sodelovala v sezoni 2014/15, ko sem bil tam trener. Bil je prvi človek, ki sem ga poklical in ga vprašal o ljubljanski izkušnji. O organizaciji, ljudeh in mestu je govoril z lepimi besedami, vse skupaj je zelo pohvalil. Sam verjamem, da zgodbo naredijo ljudje, tisti, ki tu delajo, ki za klub igrajo," pravi zgovorni trener. Ob tem priznava, da ga je nenadno slovo Američana presenetilo, a ga je zaradi vseh hokejskih izkušenj lažje predelal.

"V hokeju sem se skozi leta naučil, da je treba pričakovati nepričakovano. Vsako leto se dogajajo presenečenja, kaotične stvari, za katere rečeš, da 'so res zanič', a se moraš z njimi spoprijeti. Hitro sem se sprijaznil. Razočaran sem bil, a sem ga popolnoma razumel in sprejel njegovo odločitev. Verjamem, da se bo dobro znašel v trenerskih vodah."

Zadnja štiri leta je deloval kot pomočnik trenerja Salzburga in z njim štirikrat slavil naslov prvaka IceHL. Foto: Guliverimage

Izzivov in iskanja rešitev je vajen v različnih vlogah, na različnih ravneh ...

Cooper pravi, da bo poznavanje lige zanj prednost, bo pa zdaj v drugačni vlogi: "Poznavanje ekip, ravni lige, igralcev, nenazadnje tudi tega, kaj potrebuješ, da zmaguješ. Vse to je precej pomembno. V hokeju sem opravljal že vse vloge, bil pomočnik, zadolžen za videoanalize, deloval na različnih ravneh, od mladincev do lige NHL. Imam veliko izkušenj z različnih ravni, se pa tudi sam še vedno učim. Vem, da me zdaj čakajo novi izzivi, a se jih veselim, všeč so mi. Vem, da bo povsem drugače, kot je bilo v Salzburgu. Ne bo lahko, ne pretvarjam se, da bo, niti ne želim, da bi bilo. Rad imam izzive in iskanje rešitev. Vem, da bodo prišli težave, izzivi, padci, vzponi, v vsem tem uživam." "Kar zadeva slog igre, zelo agresivno, fizično ekipo, proti kateri drugim ne bo lahko igrali." Foto: Boštjan Podlogar/STA

Želi ekipo, proti kateri bo težko igrati

Kanadčan je zadovoljen z ekipo, s katero bo v ligi ICE poskušal priti čim dlje. Kot pravi, si je pred prihodom želel delati v okolju, v katerem bi lahko zmagoval, ne pa v okolju brez ambicij, v katerem bi se moral zadovoljiti s povprečnimi rezultati.

Se pa zaveda, da čez noč ne gre. Na vprašanje, kakšno ekipo želi gledati, soustvarjati, odgovarja: "Upam, da zmagovalno ekipo. Kar zadeva slog igre, zelo agresivno, fizično ekipo, proti kateri drugim ne bo lahko igrali. Fantom sem povedal svojo željo, da je del naše identitete to, da bo drugim težko igrati proti nam, da bodo sovražili igrati proti nam, v naši dvorani, ker bomo tako fizični, strukturirani, delovni, disciplinirani, kreativni, nevarni za tekmečev gol, predvsem pa bomo imeli jasen načrt. Želim, da smo fit ekipa, saj bo drsanja veliko. Želim tudi to, da imamo dobro kulturo, da smo dobri ljudje z dobrimi navadami."

Pasja terapevtka

Dodaja, da je rad motivator in učitelj. V Ljubljani ga spremlja 15-letna psička, ki nanj deluje terapevtsko, verjame, da bo tudi na ekipo. "Imam jo od leta 2010, z menoj je bila v devetih mestih. Ne zanima je, ali zmagam ali izgubim, kar je res lepo. Zame je kot terapevtski pes," dodaja Cooper, ki ima za naslednjih šest tednov do začetka sezone do potankosti načrtovan urnik dela, ki se ob "pričakuj nepričakovano" lahko seveda še spremeni.

Njegovo zasedbo čaka sedem pripravljalnih tekem, prva že prihodnji teden, ko bodo 15. avgusta gostovali pri zadnjem finalistu Celovcu. Sezono lige ICE bodo začeli 12. septembra doma proti Dunaju.