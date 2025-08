"To je bil verjetno najtežji začetek poletja v moji karieri. Bilo je težko, a treba se je bilo začeti pripravljati, treba je bilo opraviti delo," je za norveško televizijo TV2 pred odhodom na prvo tekmo poletnega grand prixa dejal Norvežan Marius Lindvik, ki je bil po razkriti aferi z dresi začasno suspendiran. Zdaj se vrača v mednarodni tekmovalni ritem, čeprav ni stoodstotno prepričan, da bo konec tedna v Courchevelu sploh lahko skakal.

Norvežani so pretekli konec tedna razkrili ekipo za uvodno postajo poletne velike nagrade, ki bo konec tedna potekala v Courchevelu.

Novi trener Rune Velta bo računal na peterico, med katero so tudi Johann Andre Forfang, Marius Lindvik in Kristoffer Eriksen Sundal, ki so si po razkritem škandalu z dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu prislužili začasni suspenz. Tega je krovna mednarodna smučarska zveza Fis umaknila v začetku aprila.

Norvežane so ob odhodu v Francijo ujeli pri norveški TV2. Pred mikrofon je na kratko stopil tudi svetovni prvak iz Trondheima Lindvik, ki je bil po marčevskem dogajanju do zdaj bolj skop z besedami.

"Morda najtežji začetek poletja"

"Zabavno bo spet iti na tekmovanje s fanti. Bilo je naporno poletje, zato je dobro, da se vračamo v normalno stanje. Morda je bil to najtežji začetek poletja v moji karieri. Bilo je težko, a treba se je bilo začeti pripravljati, treba je bilo opraviti delo," so pri skijumping.pl povzeli besede Norvežana, ki je po škandalu dejal, da ni vedel, da je bil njegov dres predelan.

"Vzelo mi je veliko energije"

Vse skupaj je še najbolj vplivalo mentalno. "Sranje. Vzelo mi je veliko energije. Vsakič, ko omenijo to temo, mi izčrpa vso energijo. Želim samo iti naprej. Zdaj že nekoliko lažje govorim o tem, nisem pa navdušen nad govorjenjem o stvareh, ki mi kradejo energijo," razlaga 27-letnik, kritičen do pomanjkanja komunikacije Fisa.

"Ko ne veš, kaj se sploh dogaja, veliko sediš in razmišljaš. Ne vem, kdaj bo preiskava končana, a upam, da je to to. Mislim, da smo bili že dovolj kaznovani." Foto: Guliverimage

"Mislim, da smo bili že dovolj kaznovani"

Preiskava dogajanja še vedno poteka, ugotovitve uradno še kar niso znane, tako da Norvežani še iščejo določene odgovore. "Dobro bi bilo kaj izvedeti. Ko ne veš, kaj se sploh dogaja, veliko sediš in razmišljaš. Ne vem, kdaj bo preiskava končana, a upam, da je to to. Mislim, da smo bili že dovolj kaznovani," dodaja Lindvik, ki vztraja, da na prvenstvu ni blestel zaradi dresa, pač pa zaradi dobre forme.

"Nič še nismo slišali, a na tekme smo prijavljeni"

Čeprav so suspenz umaknili, Viking še vedno ne ve, ali bo sploh res smel tekmovati konec tedna v Courchevelu. "Nič še nismo slišali, a na tekme smo prijavljeni, tako da upam, da se bo izšlo."

Velta: Suspenza ni več, zato sem vpoklical najboljše tekmovalce

Po zapisih TV2 tudi novi glavni trener Rune Velta ni povsem prepričan, ali bosta Lindvik in Forfang zares lahko skakalka v Franciji. "A suspenza ni več, zato sem vpoklical najboljše tekmovalce," pravi nekdanji norveški smučarski skakalec, ki je po aferi prevzel vodenje Norvežanov, pred tem pa delal s Švicarji. Norvežane od olimpijske sezone vodi Rune Velta. Foto: Guliverimage

"Boleče je bilo gledati vse skupaj. To so ljudje, ki jih imam za dobre prijatelje," je dogajanje - norveško afero z dresi je spremljal kot zunanji opazovalec - za TV2 komentiral Velta.

Nedelja prinaša nov format

Tekmovalce in tekmovalke v Courchevelu čakata po dve posamični tekmi, nedeljska bo potekala po novem formatu, saj bodo skakali po skupinah. V finale se bo uvrstilo 25 skakalcev in 20 skakalk, dosežki prve serije pa se bodo v finalu brisali, tako da bodo o končnih rezultatih odločale le finale predstave. Če jim finalne serije ne bi uspelo izvesti, bi šteli rezultati prve serije v skupinah.