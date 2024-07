Policija po 30 letih kupila traktor #video

Letalska policijska enota je v uporabo prevzela nov traktor, ki bo služil kot motorno vozilo za vleko helikopterjev in delo na helikopterski ploščadi. "Traktor bo zamenjal skoraj 30 let staro delovno vozilo (letnik 1995) še iz časov starih helikopterjev, ki je že pred časom zastarelo in je neustrezno za trenutne potrebe ter standarde," so sporočili s policije.