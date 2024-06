Gorski reševalci tudi minuli vikend niso počivali. Pohodnika, ki se je v soboto poškodoval pod Razorjem, so preko noči prenesli peš do mesta, od koder so ga lahko v dolino prepeljali s helikopterjem. Nekaj ur kasneje se je druga ekipa reševalcev odzvala klicu za reševanje pod Storžičem, kjer so naleteli na štiri nepripravljene pohodnike.

V nedeljo so ob 8.40 na Kriških podih v občini Bovec reševalci Gorske reševalne službe Brnik s posadko helikopterja Letalske policijske enote (LPE) prevzeli pohodnika, ki se je poškodoval dan prej, v soboto. Do Pogačnikovega doma na Kriških podih so ga preko noči peš prenesli reševalci Gorske reševalne službe Bovec.

"Dva češka državljana sta se iz Mojstrane napotila na Vršič. Pod sedlom Planja nad Mlinarico pokličeta na pomoč, ker naj bi si eden izmed njiju poškodoval koleno in zaradi bolečin ne more nadaljevati poti. Poškodba naj bi se sicer zgodila že 24 ur prej, zato sta oba celo noč in še cel naslednji dan "bivakirala" v zavetju pod skalo," dogodek opiše gorski reševalec GRS Bovec.

Foto: GRZS/Facebook

Kako je potekala reševalna akcija skozi oči gorskega reševalca in kaj doživljajo, ko rešujejo življenja nespametnih pohodnikov, je Gorska reševalna zveza Slovenije objavila v daljšem zapisu na facebooku:

Helikopter je nato poškodovanca in njegovega nepoškodovanega sopohodnika prepeljal v Splošno bolnišnico Jesenice. Helikopter LPE je prepeljal tudi reševalce GRS Bovec s Kriških podov do pristajališča v Trenti.

V Žrelu reševali štiri mlade pohodnike

Uprava za zaščito in reševanje je klic za reševanje pod Storžičem prejela v nedeljo ob 11.26.

Foto: GRS Tržič

Štirje mladi pohodniki v Žrelu so pot zgrešili že spodaj - namesto desno, so zarinili direktno po grabnu, nato pa so se na nadmorski višini 1.450 metrov zaplezali v neprehodnem, strmem terenu, od koder so poklicali na pomoč.

Pri sestopu iz preplezane smeri sta jih še pred prihodom Gorske reševalne službe Tržič našla člana Alpinističnega odseka Tržič, ki sta do prihoda reševalcev že potegnila tri pohodnike na varno. "Četrta članica je bila zaplezana in smo jo rešili s spustom. Celotno ekipo štirih pohodnikov smo pospremili do izhodiščne točke. Bili so brez opreme, s slabimi čevlji, na kar smo jih tudi opozorili," so še objavili na facebook profilu.

Foto: GRS Tržič