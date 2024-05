Tržiški gorski reševalci so v soboto uspešno rešili kosmatinca, ki je obtičal na brežini Tržiške Bistrice.

Pobegli kuža se je ohladil v Tržiški Bistrici, potem pa obstal na brežini, saj mu ni uspelo splezati nazaj na sprehajalno pot. Na pomoč so priskočili tržiški gorski reševalci, ki so ga spravili na suho in varno mesto.