56-letna Mojca se ni več vrnila domov. Ste jo videli?

Šestinpetdesetletno Mojco Fartek iz Retenj v občini Tržič so nazadnje videli 21. aprila, ko je okoli 20.30 peš odšla od doma, kamor se ni več vrnila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Mojca Fartek je visoka okoli 165 centimetrov, ovalnega obraza in svetlih las do ramen. Oblečena je bila v črne hlače in rdečo bundo. Obuta v črne čevlje.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da se oglasijo ali podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma na Policijsko postajo Tržič, telefon (04) 598 29 00, ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.