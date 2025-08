Rapsodija Elšnikove Crvene zvezde na Poljskem, čudežni deček iz Kazahstana jo je zagodel Slovanu

V prihajajoči sezoni Uefine lige prvakov bi lahko na zelenicah po Evropi spremljali šest slovenskih nogometašev. Zagotovo bo to Jan Oblak (Atletico Madrid). Dvojica iz graškega Sturma se bo tekmovanju priključila v četrtem predkrogu, trije pa morajo ta in prihodnji teden najprej prek ovire v tretjem krogu kvalifikacij. Med slednjimi je lahko najboljše volje Timi Max Elšnik, ki je s Crveno zvezdo na krilih dveh zadetkov Radeta Krunića v gosteh ugnal poljskega prvaka Lecha (3:1). Kenan Bajrić je s Slovanom izgubil na gostovanju pri evropskem krvniku Olimpije Kairatu (0:1), gostiteljem pa je zmago v zadnji minuti zagotovil 16-letni Dastan Satpaev.

Sreda, 6. avgust:

Kenan Bajrić je s Slovanom izgubil na gostovanju v oddaljenem Kazahstanu. Foto: Guliverimage V sredo je kot prvi izmed slovenskih legionarjev nastopil Kenan Bajrić. Z bratislavskim Slovanom je gostoval in izgubil pri krvniku Olimpije Kairatu iz Almatyja, ki na evropskih tekmah blesti na domači zelenici. Prvak Kazahstana je zmaje iz Ljubljane premagal z 2:0, nato je bil kar s 3:0 boljši od finskega prvaka.KuPS Kuopio, Slovan pa je odpravil z 1:0.

Edini gol na tekmi je v zadnji minuti z bele točke dosegel 16-letni Dastan Satpaev. Čudežni deček kazahstanskega nogometa, ki je na gostovanju v Ljubljani zatresel mrežo Olimpije, se prihodnje leto seli k Chelseaju. Bajrić je odigral vso tekmo in v sodnikovem podaljšku prejel rumeni karton, slovaški prvaki pa se bodo morali dobro potruditi, če bodo želeli izločiti prvaka Kazahstana.

Crvena zvezda nadigrala Lech

Na vročem poljskem gostovanju, kjer je bilo na dvoboju prisotno veliko policistov in varnostnikov, saj je v Poznan pripotovalo tudi 1.500 navijačev Crvene zvezde, je nastopil tudi Timi Max Elšnik. Nekdanji kapetan Olimpije je imel ogromno razlogov za zadovoljstvo, saj je srbski prvak storil pomemben korak k napredovanju v play-off kvalifikacij za ligo prvakov. Na Poljskem je premagal tamkajšnjega prvaka Lech s 3:1, na zelenici pa je blestel 31-letni Rade Krunić. Reprezentant Bosne in Hercegovine, ki je v karieri nastopal tudi za Milan in Fenerbahče, je dosegel uvodna zadetka za goste.

Rade Krunić (Crvena zvezda) je blestel na gostovanju na Poljskem in dosegel uvodna zadetka za goste iz Beograda. Foto: Guliverimage

Viktoria Plzen, katere član je Adrian Zeljković, a je dobil rdeči karton na prejšnji tekmi, je v torek z 0:3 izgubila pri Glasgow Rangers. Oba kluba sta stara evropska znanca Maribora. Dva gola je dosegel Djeidi Gassama, z bele točke pa je zadel Cyriel Dessers.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat se bosta z graškim Sturmom tekmovanju priključila v play-offu oziroma v zadnjem predkrogu, ko se bosta s soigralci merila z norveškim Bodö/Glimtom.

Liga prvakov, kvalifikacije (tretji krog, prve tekme):

Torek, 5. avgust:

Sreda, 6. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 30 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).