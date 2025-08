Slovenke kvalifikacije končale brez praske: Komaj čakamo prvenstvo! #video

Slovenske odbojkarice, ki so si nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto zagotovile že s sobotno zmago nad Estonijo, so danes v Severni Makedoniji odigrale še zadnjo kvalifikacijsko tekmo in prišle še do četrte zmage. Izraelke je četa Alessandra Oreficeja premagala gladko s 3:0.

Kljub že zagotovljeni uvrstitvi na evropsko prvenstvo so dekleta odpotovala v Strumico z jasno misijo - kvalifikacijski cikel zaključiti z dobro igro in novo zmago. In to jim je tudi uspelo, Izraelke so bile nemočne, četa Alessandra Oreficeja je slavila s 3:0.

Izrael : Slovenija (-18, -17, -16) Dvorana v športnem parku Strumica, sodnika: Mezöffy (Madžarska), Husejnović (BiH). Izrael: Devash 4 (3 bloke), Avshalumov, Hakas 3, Saada, Kopolovich, Goncalves 1 (1 blok), Zilberman, Kimel, Marmen 3, Gamanovich 13 (2 asa), Ganah 4, Bookman 1 (1 blok). Slovenija: Pavlović Mori 1 (1 as), Godec, Lorber Fijok 8, Sillah 12 (1 as, 1 blok), Jurič, Zatković 12 (2 bloka), Šiftar, Frelih 2, Velikonja Grbac 7 (1 as, 1 blok), Milošič 4 (1 as, 1 blok), Mazej, Planinšec 4 (2 bloka), Banko, Halužan Sagadin.

Začele so sicer malce manj prepričljivo, zaostajale že s 4:8, a ko so ujele ritem, jih je bilo težko zaustaviti. Izraelke so se v prvem nizu še držale do izida 17:18, nato pa so Slovenke z delnim izidom 7:1 prišle do vodstva z 1:0 v nizih.

Tudi v preostalih dveh nizih so bile gostiteljice enakovredne le nekaj trenutkov na začetku, v nadaljevanju pa so Slovenke z rutinsko igro povsem nadzorovale položaj, višale prednost in prišle do pričakovane zmage. Za njo jim ni potrebno pokazati vsega, kar znajo, prav nobenem elementu niso posebej blestele.

Fatoumatta Sillah in Eva Zatković sta dosegli po 12 točk, prva je igrala le niz in pol, Lorena Lorber Fijok jih je dodala osem, Mirta Velikonja Grbac 7, Mija Šiftar pa šest.

Slovenke so v kvalifikacijah za EuroVolley 2026 tako zabeležile štiri prepričljive zmage, po dve nad Estonkami in Izraelkami, pri čemer tekmicam niso oddale niti niza. Na svetovni lestvici, na kateri so pred današnjim srečanjem v Strumici zasedale 26. mesto, jim bo zmaga nad izraelsko vrsto prinesla nove točke, s katerimi že lahko prehitijo reprezentance Vietnama, Romunije in tudi Švedske ter se povzpnejo na 22. mesto.

"Veselimo se že evropskega prvenstva!"

"Ponosen sem na našo pot. Rezultat je bil dober, ampak pomembno je kaj počnemo vsak dan v dvorani in kako ta ekipa deluje skupaj. Za nami je dolgo poletje in nikoli ni enostavno biti skupaj ves čas, vendar ta ekipa vse skupaj dela zelo dobro. Dekleta imajo ambicije, ki jih kažejo na igrišču, vedno so pripravljene vstopiti v igro. Veselimo se že evropskega prvenstva, ki nas čaka naslednje leto," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije uspešno zaključen kvalifikacijski ciklus komentiral Alessandro Orefice.

Video: OZS

"Že pred tekmo smo dejali, da je ta obračun pomemben zaradi točk na svetovni lestvici, tako da sem vesela, da smo tekmo zaključili s 3:0. Menim, da nismo prikazale najboljšega nivoja, ki ga premoremo, ampak važen je rezultat. Iz te tekme se moramo veliko naučiti in še naprej dvigovati formo za svetovno prvenstvo," je po četrti zmagi povedala Saša Planinšec.

Video: OZS

Eva Pavlović Mori pa je bila zadovoljna z izidom, ne pa tudi z igro slovenske vrste: "Tekma z naše strani ni bila na visokem nivoju, a vseeno domov se odpravljamo z zmago in to je tisto, kar šteje."

Vrhunec za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bo nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo na Tajskem potekalo med 22. avgustom in 7. septembrom.