Slovenci v boju za bron izgubili z Brazilci

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo z zaključnega turnirja lige narodov v kitajskem Ningboju vrnila brez odličja. Po zmagi nad Francijo in porazu v polfinalu proti Italiji, jo je v boju za tretje mesto premagala še Brazilija. Na izenačeni tekmi v njenem večjem delu je bil na koncu izid 3:1. Slovenci so tako že tretjič v ligi narodov zasedli četrto mesto, Brazilci, zmagovalci tega tekmovanja leta 2021, so bili prvič tretji.

Pomlajena slovenska vrsta je pokazala še eno borbeno predstavo. V njeni igri je sicer bilo nekaj nihanj, toda v izenačenem boju so vseeno odločale malenkosti in tudi izkušnje, ki izbrancem Fabia Solija zagotovo še manjkajo. Povedli so sicer z 1:0, imeli svoje priložnosti tako v drugem kot v tretjem nizu, v četrtem pa so po izidu 11:11 popustili in morali priznati premoč tekmecem.

Slovenski odbojkarji so tokrat potrebovali nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. V uvodu prvega niza so po vodstvu 5:3, storili nekaj napak, posledica tega je bila, da so Brazilci dosegli štiri zaporedne točke, nato pa z dvema do tremi točkami vodili vse do končnice.

A za četo Solija je bilo pomembno, da jim tekmec ni ušel, svojo prepoznavno igro pa so pokazali ob koncu. Odgovornost v tem delu je prevzel Rok Možič, ki je tudi izenačil izid na 21:21, Tonček Štern jih je popeljal v vodstvo s 23:22, Možič pa je nato še izkoristil prvo zaključno žogo za izid 25:23.

Na začetku drugega niza pa jim je spet nekoliko padla zbranost. Tekmec je povedel s štiri točkami razlike, vodil še s 16:12, toda tudi Slovenija je prišla do svojega trenutka. S štirimi zaporednimi točkami je izenačila, Žiga Štern je imel lepo priložnost, da jo popelje v vodstvo s 17:16, toda žogo je poslal v out. Nekaj trenutkov pozneje je tekmec spet povedel za dve točki, Soli je začutil, da mora vzeti odmor, ki pa ni pomagal. Slovenci se niso več sestavili in niz izgubili z 20:25.

Na začetku tretjega niza je v igro na mesto organizatorja v slovenski vrsti namesto Uroša Planinšiča vstopil Nejc Najdič, videti je bilo, da bo pomagal prekiniti krizo. Z njegovo pomočjo je ekipa povedla z 9:4 in 10:5. Toda nato so po servisih Lucarellija Brazilci dosegli pet zaporednih točk. Na igrišče sta se vrnila Planinšič in Tonček Štern, slednjega je v drugem nizu menjal Nik Mujanović, Soli je z menjavami vzpostavil ravnotežje, nobena izmed ekip pa si ni priigrala večje prednosti. Slovenci so vodili z 22:21, po slabo izvedenem napadu Saša Štalekarja, pa se je prednost preselila na stran tekmecev. Ti so si po zaslugi Darlana tudi priigrali zaključno žogo, ki jo je v vodstvo z 2:1 z asom spremenil prav Darlan.

Brazilci tako ostajajo zelo neugodna ekipa slovenskim reprezentantom, dobili so že sedem medsebojnih tekem, izgubili pa le enkrat. S 3:1 so bili boljši tudi v rednem delu lige, na turnirju v Riu de Janeiru.