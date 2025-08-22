Slovenke na svetovnem prvenstvu debitirale s porazom proti ZDA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. V prvi tekmi letošnjega SP v Nakhon Ratchasimi na Tajskem je v okviru skupine D izgubila proti olimpijskim podprvakinjam iz ZDA z 1:3 (-23, 17, -22, -14). V nedeljo ob 11. uri se bodo slovenske odbojkarice merile proti Češki.

Slovenske odbojkarice so po evropski zlati ligi in uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 začele nastope še na svojem premiernem SP. Za uvod so se merile z aktualnimi olimpijskimi podprvakinjami, ki na svetovni lestvici zasedajo sedmo mesto, medtem ko so Slovenke 25.

Slovenke so se z Američankami doslej merile le v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2023. Takrat so jim uspele odvzeti niz, a izgubile z 1:3. Američanke, četrte na zadnjem SP na Nizozemskem in Poljskem, so prve favoritinje skupine D kljub skorajda povsem spremenjeni zasedbi v primerjavi z lanskimi OI.

Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so danes favoriziranim Američankam povzročale kar nekaj težav. Prvi in tretji niz, ki sta pripadla Američankam, sta bila povsem izenačena. Vmes je drugega suvereno dobila Slovenija, v četrtem pa so Slovenkam nekoliko pošle moči, tako da so ga prepričljivo dobile odbojkarice ZDA.

V slovenski vrsti je bila z 20 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Nika Milošič je dodala 13 točk, Eva Zatkovič pa 12.

Fatoumatta Sillah Foto: Volleyball World

Slovenke so zelo spodbudno začele dvoboj proti svetovnim prvakinjam leta 2014 in olimpijskim prvakinjam leta 2020 ter držale kontakt. Reprezentanci sta celoten uvodni niz igrali bolj ali manj točko za točko ter si prednost nekajkrat tudi izmenjali.

Po dveh blokih in asu Eve Pavlović Mori so Slovenke prvič povedle s tremi točkami naskoka (12:9). Američanke so se vrnile na 15:15 in nato po dolgem času povedle pri 19:18. Pred zaključkom niza so ZDA ušle na 22:20, a so se Slovenke vrnile na 22. točki. V izenačeni končnici niza so bile nekoliko bolj zbrane Američanke, ki so tudi izkoristile svojo prvo zaključno žogo.

Slovenke so v drugem nizu prevladovale. Foto: Volleyball World

Drugi niz so Slovenke začele še bolje in po štirih zaporednih točkah povedle s 4:1, preden so se tekmice hitro vrnile in izenačile. Toda Slovenke so kmalu obnovile svojo prednost in ušle na +4 (9:5), po asu Zatković pa na +5 (12:7). Slovenke so nadaljevale odlično igro in po novem asu, tokrat Sillah, povedle za šest (14:8). Američanke so se vmes vrnile na -2, a so Slovenke strnile svoje vrste in konec niza vrhunsko odigrale ter tekmice pustile na 17. točki.

Tretji niz se je začel v podobnem slogu kot prvi, dolgo sta ekipi igrali točko po točko. Američanke so prve prišle do izdatnejše prednosti pri 15:11. Slovenke so nekajkrat prišle na dve točki zaostanka, po zaključevanju Nike Milošič pa tudi na točko pri 21:22. A v zaključku je bilo v slovenski vrsti prisotne nekaj nezbranosti, Američanke pa so to izkoristile za drugi osvojeni niz.

Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo. Foto: Volleyball World

ZDA so v četrtem začele najbolje doslej in uvodoma pobegnile na 7:2. Slovenkam so v tem nizu nekoliko pošle moči, Američanke pa so povsem prevladovale in hitro napovedale, kako se bo ta razpletel. Najvišja prednost Američank je znašala kar 14 točk proti koncu niza (24:10). Izkoristile so peto zaključno žogo, s tem pa nekoliko pokvarile sicer zelo dober vtis, ki so ga slovenske odbojkarice pustile ob svojem krstnem nastopu na SP.

Pred tem so Argentinke za uvod v to skupino s 3:1 ugnale Čehinje. Slednje bodo naslednje slovenske tekmice v nedeljo, v torek pa se bo Slovenija ob isti uri merila še z Argentino. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v osmino finala.