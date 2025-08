Italijani v boju za finale strli odpor požrtvovalnih Slovencev

Slovenski moški odbojkarski reprezentanci na zaključnem turnirju lige narodov v kitajskem Ningboju ni uspel še en veliki met, v polfinalu so jo premagali svetovni prvaki Italijani. Slovenci se bodo tako borili za tretje mesto, njihov tekmec bo poraženec drugega polfinala med Brazilijo in Poljsko.

Izbranci Fabia Solija so v četrtfinalu izločili olimpijske prvake Francoze, upali pa so, da bodo presenetili še eno reprezentanco, ki je bila od njih boljša v rednem delu tekmovanja.

Foto: VolleyballWorld

Kljub pogumni, borbeni in kakovostni predstavi z malo lastnih napak jim presenetiti ni uspelo, Italijani so bili po izenačenem boju tako pred tedni v Stožicah za malenkost boljši tekmeci. Predvsem zaradi servisa, s katerim so v nizih, ki so jih dobili, napravili odločilno razliko. To jim je uspevalo, ko so to najbolj potrebovali, kar kljub mladosti kaže tudi na njihove izkušnje. V vrhu svetovne odbojke je ta mlada ekipa že nekaj let, čeprav v ligi narodov višje od četrtega mesta še ni posegla.

Slovenci so takoj pokazali, da se zvenečih imen na nasprotni strani ne bojijo. V prvem nizu so do izida 17:17 držali korak, nato pa je Simone Giannelli z dobrimi servisi poskrbel, da so Italijani prišli do vodstva 21:17. Solijeva četa se ni predala, vknjižila tri zaporedne točke, a tekmeci se se nato vendarle zbrali in prišli do vodstva z 1:0.

Drugi set so dobili s 25:22. Foto: VolleyballWorld

Večji del drugega niza so Slovenci odigrali odlično. Najbrž je bil njihov najboljši del v letošnji ligi, niso storili niti ene neizsiljene napake. Ves čas so večali razliko, po točki razpoloženega Žige Šterna so vodili že z 20:13. Ob koncu so sicer imeli nekaj težav, tekmec se je približal le na dve točki zaostanka, toda italijanske upe po preobratu je razblinila točka Roka Možiča.

Izkazalo se je, da je bil to edini osvojeni niz Slovencev. V nadaljevanju so sicer še igrali dobro, a ena serija dobrih začetnih udarcev "azzurov" v vsakem nizu je bila dovolj, da so prišli do zmage. V tretjem nizu so jo storili po izidu 17:17, ko so dosegli štiri zaporedne točke, v četrtem pa že prej, šest zaporednih točk so nanizali po izidu 10:10.

Foto: VolleyballWorld

Poleg servisa ima največ zaslug za italijansko zmago igra Alessandra Michieletta, ki ga Slovenci nikakor niso mogli zaustaviti. Dosegel je 26 točk, tri z asi in štiri z bloki. V slovenski vrsti je 14 točk dosegel Možič.

Kljub porazu si pomlajeni Slovenci zaslužijo pohvale za prikazano, dokazali so, da so bili zasluženo tretjič v zgodovini v polfinalu tega tekmovanja. Zdaj lahko upajo, da bodo prvič uspešni v boju za 3. mesto.