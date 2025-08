Napoved: konec tedna bo slab. Ceste bodo obremenjene.

Poletje se v teh dneh kaže s spremenljivim obrazom – vremensko dogajanje bo tudi ta konec tedna precej razgibano. Ljubitelji sonca bodo morali še nekoliko počakati, saj bodo plohe in nevihte spremljale večji del sobote in nedelje. V začetku prihodnjega tedna nas končno čaka bolj stabilno vreme.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajša sončna obdobja bodo mogoča predvsem v južni in vzhodni Sloveniji, vendar bodo ozračje zaznamovale plohe in nevihte, ki bodo popoldne lahko tudi močnejše. Temperature bodo med 23 in 28 stopinjami Celzija, nekoliko hladneje bo na severozahodu države, kjer se bo živo srebro ustavilo pri okoli 19 stopinj Celzija.

Prometni konec tedna bo tudi tokrat ponekod precej obremenjen, saj se zaradi počitnic nadaljujejo povečan promet in zastoji, zlasti na cestah proti turističnim destinacijam. Voznikom svetujejo dodatno previdnost – ne le zaradi gostote prometa, temveč tudi zaradi vremenskih razmer, ki jih bodo spremljale plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše. Prometno-informacijski center voznike poziva, naj na pot ne odhajajo utrujeni, naj spremljajo prometne razmere in prometno signalizacijo ter se izognejo vožnji v najslabših vremenskih razmerah.

Nedelja: padavine zjutraj, burja na Primorskem

Tudi jutri bo vreme sprva precej oblačno, z občasnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami. Čez dan se bo začelo jasniti, predvsem z zahoda. V popoldanskem času se bodo krajevne plohe še pojavljale, predvsem v notranjosti Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo med 10 in 16 stopinj Celzija, dnevne med 19 in 26 stopinj Celzija.

Sosednje pokrajine: nevihtna fronta in vetrovno

Tudi naši sosedi se bodo ta konec tedna soočali z nestanovitnim vremenom. Danes bodo plohe in nevihte pogoste, zlasti opoldne in popoldne. V Kvarnerju bo najprej pihal jugo, ki ga bo popoldne zamenjal okrepljen zahodni do severozahodni veter. V nedeljo se bo vreme začelo umirjati, a posamezne plohe in nevihte ostajajo verjetne.

Obeti: vreme se počasi stabilizira

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha. V torek pa nas končno čaka sončno in suho vreme.