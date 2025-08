Prvi avgustovski konec tedna, na vrhuncu poletne sezone, ki je sicer ne krasi preveč poletno vreme, je na slovenskih cestah pričakovati gost promet. Ponekod po državi že nastajajo zastoji. Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, da se na pot odpravijo pravočasno in da so pri vožnji zbrani.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zastoj nastaja na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje–Dragonja, Šmarje–Koper in Lucija–Izola.

Zastoj pred predorom Karavanke

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dvokilometrski zastoj, na avstrijski strani je prav tako zastoj proti Sloveniji, v tej smeri predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo.

Zastoja na štajerski avtocesti

Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo sta zastoja med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na promet lahko vpliva vreme

Na promet bi lahko danes vplivalo tudi vreme, saj bi čez dan lahko nastajale močnejše nevihte. Vreme bo ta konec tedna muhasto, ob nalivih bodo naraščale reke. Po petkovih nevihtah, ko so za krajši čas narasle nekatere manjše reke v osrednji in severovzhodni Sloveniji, se je stanje danes umirilo.

V nedeljo mogoči poplavni sunki manjših rek

Popoldne, zlasti v noči na nedeljo in v nedeljo dopoldan, bodo reke v večjem delu države naraščale, manjše reke lahko prehodno tudi hitro narastejo, opozarja agencija za okolje. Ob močnejših nalivih lahko v več delih države, zlasti v zahodni, osrednji in severovzhodni Sloveniji, pride tudi do zastajanja in poplavljanja padavinske vode in porasta manjših hudourniških vodotokov.