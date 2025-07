Začetek gradnje najzahtevnejšega dela severnega kraka tretje razvojne osi, sklopa Velunja na odseku Velenje–Slovenj Gradec, so danes v Škalah pospremili s slovesnostjo, na kateri je premier Robert Golob izrazil prepričanje, da bodo s povezavo koroški in šaleški regiji dali zagon. Odsek Velenje–Slovenj Gradec bo po napovedih zgrajen jeseni 2029.

"Danes smo na najzahtevnejšem odseku. In ne glede na to, da sta bila dva odseka že zaključena, da bodo nekateri drugi lažji odseki zaključeni v vmesnem obdobju, je ravno ta odsek tisti, ki bo definiral uspešnost pri tem, da lahko s to povezavo tudi zaključimo tako, kot je zastavljena," je dejal Golob. Poudaril je, da si šaleška in koroška regija hitro cesto zaslužita.

Gradnja največjega kosa poti zaupanega velikemu konzorciju

Hitro cesto na sklopu E oz. sklopu Velunja bo gradil konzorcij gradbenih podjetij, v katerem so poleg Kolektorja CPG kot vodilnega partnerja še Kolektor Koling, Pomgrad, Gorenjska gradbena družba, Euro-Asfalt in CGP Novo mesto. Pogodbena vrednost del je 397,7 milijona evrov brez davka oz. 485,2 milijona evrov z davkom.

Gradnja se bo zaključila jeseni 2029

Izvajalec je bil v delo uveden konec junija, s tem je začel teči tudi rok za izvedbo del. Ta je 52 mesecev, kar pomeni, da se bo gradnja po načrtih končala jeseni 2029.

Primerjava z obnovo po poplavah: projekt je manjši zalogaj

Golob verjame v uspešnost projekta, ki sicer v finančni primerjavi s sredstvi, ki jih je vlada doslej namenila za odpravo posledic poplav avgusta 2023, predstavlja manjši zalogaj.

"Kakor se nam zdi izjemno velik projekt severni del tretje razvojne osi, je to samo polovica denarja. Celotni severni del je polovica denarja, ki ga je država v dveh letih, odkar so poplave minile, že namenila za sanacijo poplav. Tako velika je dimenzija problemov, s katerimi smo bili soočeni," je dejal Golob.

Po izgradnji bo po njegovih besedah življenje v obeh regijah varnejše. Ljudje bodo hitreje prišli do zdravnika, otroci hitreje do šole, gospodarstvo se bo lahko razvijalo s polnimi pljuči, logistika ne bo več problem, kakovostna nova delovna mesta, tudi s tujim kapitalom, bodo še toliko bolj dosegljiva, je dodal. "Verjamem, da bomo s tem dali zagon obema regijama. Ne bosta samo bližje prestolnici, ampak bližje svetu," je sklenil Golob.

Dars optimističen glede rokov

Investitor projekta je Dars, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič pa je optimist, da bo sklop Velunja zaključen v načrtovanem roku oz. morda še kakšen mesec prej kot oktobra 2029. "Čeprav imamo nekatere težave, da se pojavljajo težave tudi v javnosti, verjamem v domačo stroko in sem prepričan, da bomo ta projekt uresničili v želenem času," je dejal Ribič.

Tehnično najzahtevnejši del trase

Sklop Velunja je dolg 7,25 kilometra in velja za najzahtevnejši del severnega dela tretje razvojne osi. Obsega med drugim deset viaduktov, dva dvocevna predora skupne dolžine okoli dveh kilometrov ter 43 podpornih in opornih konstrukcij.

Pri nekaterih odsekih še čakajo na gradbeno dovoljenje

Medtem zaključka gradnje severnega dela tretje razvojne osi na celotnem delu od Šentruperta do Slovenj Gradca pristojni, kot so povedali danes, ne morejo natančno napovedati oz. ne morejo napovedati za leto 2029, saj gradbeno dovoljenje za odsek Šentrupert–Velenje še pridobivajo, začetek gradnje pa je odvisen tudi od morebitnih pritožbenih postopkov.