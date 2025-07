Delo Golobove vlade z najvišjo podporo po oktobru 2023

Če bi bile volitve v nedeljo, bi največ glasov prejela SDS, saj se je zanjo opredelilo 23,4 odstotka vprašanih (junija 25,3 odstotka). Sledijo Svoboda s 15,9 odstotka podpore (junija 18,1 odstotka), SD s 7,1 odstotka (junija sedem odstotkov), Levica s 4,9 odstotka (junija 5,3 odstotka), NSi s 4,9 odstotka (junija s 5,1), Demokrati s 3,4 odstotka (junija 7,9 odstotka), Vesna z 0,3 odstotka (junija 2,4 odstotka) in SLS z 0,3 odstotka (junija en odstotek).

Tokrat je bilo neopredeljenih volivcev več kot pretekli mesec, in sicer 30,1 odstotka vprašanih (junija 19,3 odstotka), 5,7 odstotka se volitev v DZ ne bi udeležilo (junija 2,7 odstotka). Da bi volili druge stranke, so odgovorili štirje odstotki vprašanih, med njimi pa so našteli Piratsko stranko, stranko Vladimirja Prebiliča, stranko Resni.ca, SNS, Fokus, stranko Mi, socialisti in Zelene Slovenije.

Ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev bi po navedbah Dnevnika 35 poslanskih mest dobila SDS, Svoboda 24, SD 10, Levica in NSi po sedem, pet poslanskih sedežev pa bi dobili tudi Demokrati Anžeta Logarja.

Delo vlade Roberta Goloba je kot uspešno ocenilo 39,1 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 56,3 odstotka, neopredeljenih je 4,6 odstotka vprašanih. Kot navaja Dnevnik, je to najboljši rezultat Golobove vlade od oktobra 2023.

Na vrhu ostaja Pirc Musar

Na lestvici priljubljenosti politikov prvo mesto ohranja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, evropski poslanec Vladimir Prebilič, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ter predsednik stranke Demokrati Anže Logar. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na osmem mestu. 11. mesto je zasedel predsednik SDS Janez Janša, predsednik NSi Matej Tonin je na 16., koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je na 20. mestu.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 7. in 9. julijem, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.