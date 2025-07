Če bi danes potekal posvetovalni referendum o tem, ali naj Slovenija ostane polnopravna in aktivna članica zveze Nato, bi večina volivcev obkrožila "za". Zadnja meritev kaže, da se Slovenci zavedamo pomena obrambe, varnosti in odpornosti v teh varnostno negotovih časih. Več kot dve tretjini vprašanih (69 odstotkov) podpira članstvo v zvezi Nato, podpora pa je posebej visoka med volivci dveh največjih strank – SDS in Gibanja Svoboda. Članstvo v Natu podpira kar 88 odstotkov volivcev SDS in 70 odstotkov volivcev GS, kar odraža široko soglasje glede strateške usmeritve države med volilno bazo obeh največjih političnih akterjev. Napoved dveh referendumov – o povečanju obrambnih izdatkov do leta 2030 in o nadaljevanju članstva Slovenije v zvezi Nato – je vplivala na rast podpore zavezništvu in okrepila javno razpravo o strateški usmeritvi države.