Predsednik vlade se je za našteta srečanja odločil po petkovem glasovanju, na katerem je DZ podprl predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov, sledila pa je napoved največje vladne stranke o razpisu posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, saj da je to edino vprašanje, na katero morajo dobiti odgovor državljanov.

"Varnost in odpornost države ne smeta biti predmet dnevnopolitičnih preigravanj. Slovenija je trenutno po vseh mednarodnih lestvicah varna država. Naša skupna odgovornost je, da zagotovimo, da tako tudi ostane," so ob napovedi več sestankov poudarili v kabinetu predsednika vlade.

Golob najprej k ustavnim pravnikom

Golob bo torej najprej prisluhnil ustavnim pravnikom, ki so med drugim v preteklih dneh pojasnjevali, da bi moral biti drugi načrtovani referendum - o članstvu v Natu - referendum o mednarodnih povezavah, ne pa posvetovalni referendum. Odločitev na tem pa bi bila za politiko pravno zavezujoča. Opozorili so tudi na potencialno nejasnost že znanega referendumskega vprašanja in smiselnosti obeh referendumov hkrati.

Politika sicer te dni išče poti za izhod iz nastalega položaja. Ena od možnosti bi lahko bil preklic že potrjenega predloga za razpis referenduma o dvigu obrambnih izdatkov in odstop Svobode od napovedi referenduma o članstvu v Natu.

V NSi in SD bi predlog za razpis referenduma preklicali

Za tak predlog so se že zavzeli v opozicijski NSi. Medtem ko Levica vztraja pri tem, da je že izglasovan referendum treba izvesti in so podobna sporočila v torek čez dan prihajala tudi iz vrst SD, pa je predsednik stranke Matjaž Han v Odmevih dejal, da bi tudi SD podprla umik referendumskih pobud.

V SDS so se v torek namesto obrambnih referendumov zavzeli za referendum o zaupnici Golobovi vladi.