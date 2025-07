Državni zbor je z večinsko podporo poslancev Levice, SD, SDS in NSi podprl razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov. Vlada ob tem opozarja, da gre za vprašanje, ki bi moralo ostati zunaj dnevne politike. Minister Borut Sajovic je razočaran nad politizacijo varnosti, premier Robert Golob pa se je odzval z napovedjo drugega posvetovalnega referenduma – o članstvu Slovenije v zvezi Nato. Pobudo premierja je na družbenih omrežjih delil tudi varnostni strokovnjak Damir Črnčec, ob tem pa zapisal: "Varnost je in bo ostala dobrina vseh nas. (...) Sam sem trdno prepričan, da je to za Slovenijo najboljša izbira."

Minister Borut Sajovic je po današnji odločitvi državnega zbora dejal, da se tema nacionalne varnosti zlorablja za politične cilje: "Žalosten sem, ker kljub temu da pozivamo in prosimo za enotnost, te enotnosti ni. Tako pomembna tema, kot so obrambni izdatki, se uporablja za dnevnopolitične obračune. To je slabo sporočilo za državo." Minister verjame v zrelost volivcev: "Zadovoljen sem, da varnost v zadnjih treh letih te vlade intenzivno krepimo. Prepričan sem, da se bodo ljudje na referendumu odločali v prid varnosti."

Opozoril je tudi na odsotnost razprave s strani opozicije: "SDS namreč na seji ni niti predstavila svojega stališča," je dejal in dodal, "da se zaradi molka dela notranjepolitični prepir".

Golob z napovedjo referenduma o Natu, Črnčec: "To je najboljša izbira za Slovenijo"

Predsednik vlade Robert Golob se je na razplet v državnem zboru odzval z napovedjo, da bo Gibanje Svoboda vložilo pobudo za nov referendum o članstvu Slovenije v zvezi Nato. Po njegovih besedah je prav, da se volivci izrečejo o strateški usmeritvi države in da ne ostajajo le pri tehničnih razpravah o višini sredstev.

Objavo je na družbenih omrežjih delil tudi varnostni strokovnjak Damir Črnčec in ob tem zapisal: "Varnost je in bo ostala dobrina vseh nas. Prav je, da ljudje še enkrat povedo, ali je biti član najmočnejšega demokratičnega varnostnopolitičnega zavezništva najboljša zavarovalna polica ali ne. Sam sem trdno prepričan, DA je to za Slovenijo najboljša izbira!"

Damir Črnčec je dolgoletni strokovnjak na področju nacionalne varnosti, obrambe in vojaških zadev. Foto: Matic Prevc/STA

Kaj je minister povedal pred odločitvijo DZ

Že pred glasovanjem je Sajovic za naš medij opozoril, da mora politika odločati odgovorno, ne všečno: "Odgovorna, resna politika mora odločiti tako, kot misli, da je prav – prevzeti odgovornost, ne pa ravnati tako, da je vsak trenutek všeč vsakomur." Poudaril je, da vlada to držo udejanja v praksi: "To odgovornost za varnost aktivno z dejanji, s proračunom, z rešitvami in s podporo resolucij – močno, trdno in pa zelo osamljeno – izvajamo."

Obrambni izdatki do leta 2040: kako bodo razporejeni

Sajovic je spomnil na že sprejeto resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki določa postopno zvišanje obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030 in jo je nedavno v državnem zboru podprlo 38 poslancev. Resolucija je usklajena z novo zavezniško strukturo obrambnih izdatkov, ki predvideva, da bodo članice zveze Nato 3,5 odstotka BDP namenile neposrednim naložbam v obrambo, dodatnih 1,5 odstotka pa širšim varnostnim zmogljivostim, povezanim z obrambo.

V to širšo porabo sodijo tudi gospodarska obramba, razvoj obrambne industrije, obnavljanje zaklonišč, povečanje blagovnih rezerv ter krepitev sistema zaščite in reševanja. Ureditev omogoča določeno prilagodljivost glede na nacionalne varnostne potrebe posamezne članice.

Tudi za zaščito in reševanje

Minister je poudaril, da obrambni izdatki niso namenjeni zgolj vojski. "Oprema in helikopterji imajo dvojno rabo – za vojaške in civilne namene, od poplav do gašenja. Gre tudi za naše gasilce, reševalce in celoten sistem zaščite in reševanja."

Referendumska jesen?

Slovenijo tako očitno čakata dve pomembni referendumski vprašanji: o višini obrambnih izdatkov in o članstvu v zavezništvu Nato. Volivci bodo s tem jasno izrazili svoj odnos do vprašanja varnosti in vloge Slovenije v mednarodnih zavezništvih.