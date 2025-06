Premier Robert Golob danes na vrhu Nata v Haagu ne bo nasprotoval sklepni izjavi, s katero naj bi se članice zavezništva zavezale k postopnemu dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Kot je pojasnil, je Sloveniji v pogajanjih uspelo doseči širšo in bolj uravnoteženo definicijo varnosti – takšno, ki presega zgolj tradicionalno pojmovanje obrambe, usmerjeno predvsem v vlaganja v orožje, opremo in vojaške sile. Kot smo že poročali, lahko Slovenija sredstva strateško usmeri v projekte, kot so teritorialna obramba, kibernetska varnost, vojaške bolnišnice in zmogljivosti dvojne rabe – torej takšne, ki koristijo tako civilni kot vojaški zaščiti.

"Pogajanja so bila trda in dolga. Uspelo nam je razširiti definicijo, da varnost ni samo orožje. To je za nas ključno, zato deklaraciji ne bomo nasprotovali," je Golob povedal ob prihodu na zasedanje. Pri tem je dodal, da gre za odgovoren pristop do državljanov in ne za politične igre: "Mi ne nastopamo, mi imamo odgovornost."

Nadaljevanje usklajene obrambne politike

Odločitev sledi jasno začrtani obrambni politiki vlade. Nedavno je Državni zbor sprejel Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki je usklajena z novo zavezniško dogovorjeno strukturo obrambnih izdatkov. Ta predvideva, da bodo članice 3,5 % BDP namenile neposrednim naložbam v obrambo, dodatnih 1,5 % pa v širše varnostne zmogljivosti, povezane z obrambo.

Kot smo že poročali, se v širši del izdatkov – v razponu do skupnih 5 % – vključuje t. i. gospodarsko obrambo: razvoj obrambne industrije, obnavljanje zaklonišč, povečanje blagovnih rezerv in krepitev zaščite in reševanja. Nova ureditev državam članicam omogoča fleksibilnost in upošteva različne varnostne kontekste.

Mednarodni odzivi in jasna sporočila

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je ob prihodu na zasedanje zatrdil, da so ZDA "v celoti zavezane Natu in 5. členu severnoatlantske pogodbe«". Dodal je, da načrtovanega dogovora ne more preprečiti niti zadržanost Španije, ki dvigu ni naklonjena.

"Glede na grožnjo Rusije in varnostne razmere drugod v svetu alternative ni – to moramo storiti," je bil jasen Rutte. Ob tem je spomnil, da ni predvidenih izjem – vse članice bodo morale izpolniti zavezane cilje glede zmogljivosti, čeprav je časovni okvir prožen.

Podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani je izjavil, da bo Španija morala slediti dogovoru, a da obstaja prostor za prilagoditev glede roka izpolnitve. Belgijski premier Bert De Wever pa je ob tem ironično pripomnil, da bi bil španski premier Pedro Sanchez lahko 'genij', če mu uspe izpolniti zaveze brez polne porabe petih odstotkov.

Premik k novi obrambni paradigmi

Golobova podpora sklepni izjavi, ki jo v koaliciji sicer ne delijo vsi partnerji, izkazuje strateški in pragmatičen pristop: obramba kot celovit koncept odpornosti, razvoja in družbene stabilnosti. Ključna zmaga slovenske diplomacije pa jev tem, da je definicija varnosti postala širša – vključujoč podnebne in prehranske izzive ter civilno zaščito.