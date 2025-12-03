Predsednik vlade Robert Golob je danes na Slovenskem kongresu prostovoljstva v Ljubljani naznanil, da je strategija razvoja prostovoljstva v zadnji fazi usklajevanja. Po njegovih navedbah je v pripravi tudi nov razpis, ki stremi k profesionalizaciji delovnih mest in finančni stabilnosti v prostovoljskih organizacijah.

Strategijo za razvoj prostovoljstva v Sloveniji do leta 2030 je v sodelovanju s prostovoljskimi organizacijami pripravilo ministrstvo za javno upravo. Strategija je po navedbah ministra za javno upravo Franca Propsa prvič oblikovana kot samostojni dokument in določa razvojne usmeritve za prihodnjih pet let ter predstavlja osrednji okvir za spodbujanje prostovoljskega dela.

Golob: Tudi vi, ki se razdajate za druge, boste imeli več stabilnosti in gotovosti

Golob je poudaril tudi, da bo razpis za prihodnji dve leti v prostovoljske organizacije prinesel "več finančne stabilnosti za dolgoročno delovanje". "S tem želimo zagotoviti, da boste tudi vi, ki se brez kakršnegakoli zadržka razdajate za druge, imeli več stabilnosti in gotovosti. Verjamem, da je to edina prava pot," je izpostavil Golob.

Slovenski kongres prostovoljstva z naslovom Mentorstvo v prostovoljstvu je organizirala Slovenska filantropija. Ob tem se je Golob zahvalil vsem mentorjem v prostovoljskih organizacijah, ki "ne dajete in prenašate samo znanja, ampak predajate naprej tudi vaše poslanstvo, vaše srce – in ravno zaradi tega ste mentorji v prostovoljnih organizacijah tako zelo dragoceni, ne samo za državo, dragoceni ste za družbo". Prostovoljske organizacije je označil za zagotovilo, da bo "za nas vedno nekdo poskrbel, tudi takrat, ko bo država s svojimi institucijami odpovedala".

Predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuš Kos je opozorila, da so "institucije, ki smo jih ustvarili, da bi nam zagotovili osnovne psihosocialne dobrine, vse bolj disfunkcionalne, nanje se lahko vse manj zanesemo, kar velja tudi za mednarodne institucije". Zaradi tega je po njenih besedah vse očitnejša potreba, da državljani in civilna družba storijo nekaj za dobrobit svojih skupnosti.

Potrebe po medčloveški pomoči in pomoči skupnostnih mrež naraščajo

Mikuš Kos je navedla tudi, da potrebe po medčloveški pomoči in pomoči skupnostnih mrež naraščajo, "ekonomski odnosi pa manjšajo naravne medčloveške vire pomoči, ki nam lahko olajšajo življenje". Ob tem je izrazila optimizem, da je lahko tudi v tovrstnih okoliščinah veliko človečnosti. "Nadvse pomembno je, da prostovoljski sektor prevzame tudi vlogo socialnega aktivista, ki ozavešča svet o disfunkcijah tistih, ki ne storijo tega, kar bi morali," je povedala.

Minister je poudaril, da je "prostovoljstvo ena od osrednjih vrednot sodobne družbe, saj pomembno prispeva k utrjevanju družbene povezljivosti in podpira trajnostni razvoj skupnosti". Prisotnim prostovoljkam in prostovoljcem se je Props ob tem zahvalil za nesebičnost in predanost ter poudaril pomen mentorjev prostovoljcev.

Izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar pa se je mentoricam in mentorjem prostovoljcev zahvalil, da jim stojijo ob strani, motivirajo in pomagajo razvijati njihove potenciale. "Vaše delo je pogosto nevidno, a je tisto, ki daje prostovoljstvu moč," je dejal Zlatar.