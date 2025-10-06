Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srdjan Cvjetović

Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy A56 5G rak dojke dobrodelnost Europa Donna Pink Ribbon Samsung Telekom Slovenije

Tehnologija, zdravje in solidarnost

Rožnati oktober: Samsung in Telekom Slovenije že 18 let podpirata boj proti raku dojk

donacija, Europa Donna, Telekom Slovenije, Samsung | Ena izmed osemnajstih vsakoletnih donacij družb Samsung in Telekom Slovenije Združenju Europa Donna Slovenija | Foto Bojan Puhek

Ena izmed osemnajstih vsakoletnih donacij družb Samsung in Telekom Slovenije Združenju Europa Donna Slovenija

Foto: Bojan Puhek

Družbi Samsung in Telekom Slovenije letos že 18. leto zapored finančno podpirata Združenje Europa Donna Slovenija, nevladno organizacijo, ki se posveča osveščanju o raku dojk ter nudi podporo bolnicam in njihovim svojcem. Tudi letos so donirali deset tisoč evrov, kar v vseh letih skupaj znaša 180 tisoč evrov.

Tudi letošnja donacija omogoča nadaljnji razvoj programov Združenja Europa Donna Slovenija, ki vključujejo psihosocialno pomoč, svetovanje, izobraževanje in druge aktivnosti, namenjene ženskam z izkušnjo raka dojk.

Tudi ta oktober mobiteli Pink Ribbon z dobrodelno noto

V sklopu pobude Modri Fon oktobra je Telekom Slovenije pripravil posebno ponudbo pametnih telefonov Samsung Pink Ribbon. Gre za modele, ki so vključeni v akcijo ozaveščanja, del katere je tudi donacija združenju Europa Donna.

Letos sta na voljo Samsung Galaxy A56 (256 GB) za 312 evrov (24 obrokov po 13 evrov, redna cena znaša 529 evrov) in Samsung Galaxy A26 (256 GB) za 228 evrov (24 obrokov po 9,50 evra, redna cena je 369 evrov). Nakup teh pametnih telefonov je podpora projektom ozaveščanja o raku dojk in obenem cenovno ugodnejša ponudba.

Samsung Galaxy A56 5G
Novice Samsung Galaxy A56 5G: prvak svoje družine

Zgodnje odkrivanje ostaja ključni dejavnik

Po podatkih Združenja Europa Donna Slovenija je rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, vendar je ob pravočasnem odkritju dobro ozdravljiv. Zato pobuda vključuje tudi poudarek na rednem mesečnem samopregledovanju in pomenu zgodnjega ukrepanja.

Temu je namenjena tudi brezplačna mobilna aplikacija Breast Test, ki omogoča slikovno podprta navodila za samopregledovanje, menstrualni koledarček in opomnik, beleženje sprememb in aktivnosti. Aplikacija je na voljo v trgovinah Google Play in App Store.

Ambasadorska zgodba: izkušnja, ki daje glas mnogim

Letos kampanjo spremlja osebna izkušnja Irene Capuder, članice Združenja Europa Donna Slovenija, ki je raka dojk doživela sama. V okviru kampanje želi poudariti pomen skupnosti in povezovanja: "Ko se povežemo, je lažje – skupaj najdemo moč, si damo podporo in upanje."

Njena vloga ambasadorke opozarja, da je izkušnja bolezni pogosto prepletena z različnimi osebnimi in družbenimi vidiki – od skrbi zase do podpore bližnjih.

Letošnja ambasadorka kampanje Pink Ribbon je Irena Capuder, ki se je tudi sama spopadla z rakom dojke. | Foto: Bojan Puhek Letošnja ambasadorka kampanje Pink Ribbon je Irena Capuder, ki se je tudi sama spopadla z rakom dojke. Foto: Bojan Puhek

Kaj ponuja Združenje Europa Donna Slovenija?

Europa Donna Slovenija deluje od leta 1997 in danes združuje več kot 3.600 članic in članov. Njihovo delo zajema več kot devet tisoč individualnih svetovanj, 511 predavanj z več kot 17 tisoč udeleženci, 18 seminarjev za bolnice in svojce, program ROZA za psihosocialno podporo, pomoč ženskam v različnih življenjskih situacijah (mlade, matere, ženske z napredovalim rakom), pravno in finančno podporo ter delovanje lokalnih skupin po vsej Sloveniji.

Tako Europa Donna zagotavlja celostno podporo bolnicam in prispeva k boljši obveščenosti javnosti o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni.

Tehnološki partnerji pri družbeno odgovornih projektih

Telekom Slovenije sodi med ključne ponudnike telekomunikacijskih in digitalnih storitev v državi, z več kot milijonom uporabnikov mobilnih storitev in najrazvitejšim omrežjem 5G v Sloveniji. Sodelovanje v kampanjah, kot je Modri Fon oktobra, je del njihovega širšega prizadevanja za vključevanje družbeno odgovornih vsebin v poslovanje.

Samsung pa se kot vodilni proizvajalec mobilnih naprav že vrsto let vključuje v različne mednarodne in lokalne projekte s področja zdravja, izobraževanja in enakosti.

Europa Donna | Foto:

Sodelovanje, ki ustvarja dolgoročni učinek

Sodelovanje podjetij in nevladnih organizacij je lahko učinkovit način za doseganje širšega družbenega vpliva. V tem primeru gre za dolgoročno partnerstvo, ki združuje tehnološke rešitve, finančno podporo in ozaveščanje javnosti.

Rožnati oktober tako ni le mesec simbolike, temveč tudi priložnost za konkretne korake – od informiranja do dejanske podpore vsem, ki so prisiljeni živeti s kruto boleznijo.

