Samsung Galaxy A56 5G: prvak svoje družine

Enako kot pri seriji Galaxy S se je tudi tokrat Samsung odločil za močan poudarek na umetni inteligenci, a ta pri tem telefonu in seriji Galaxy A nasploh (razumljivo) ni v enakem obsegu kot pri njihovih premijskih telefonih. Vsekakor pa je umetna inteligenca, ki so jo namenili A56, pomemben preskok, da te funkcije niso več privilegij premijskih telefonov.

Šest let ni kar tako

Velik izziv pametnih telefonov srednjega razreda je ohraniti preprostost, ki omogoča ugodnejšo ceno, obenem pa ponuditi čim več, kar bi prepričalo (prihodnje) uporabnike. Samsung Galaxy A56 5G uspešno lovi to ravnovesje: s ceno okrog 500 evrov zagotavlja solidno delovanje in celo kakšen priboljšek, značilen za bistveno dražje pametne telefone.

Med tremi telefoni letošnje Samsungove serije pametnih telefonov srednjega razreda Galaxy A je model A56 5G najzmogljivejši. Foto: Ana Kovač

Med temi priboljški je kar šest let varnostnih popravkov operacijskega sistema, že ob nakupu pa je nameščen najnovejši Samsungov uporabniški vmesnik One UI 7, ki temelji na operacijskem sistemu Android 15.

Zaslon in še kaj

Velikost zaslona je primerljiva velikosti trenutno najzmogljivejšega Samsungovega pametnega telefona Samsung Galaxy S25 Ultra, a ima v primerjavi z njim bolj zaobljene vogale, s čimer se je letošnja serija Galaxy A oblikovno vidno oddaljila od serije Galaxy S – pa komur je kaj bolj všeč. Ob tem je letošnji A56 za kar eno desetino tanjši in za kar spoštovanja vrednih 15 gramov lažji od lanskega A55.

Tipki na desni strani pametnega telefona Samsung Galaxy A56 5G Foto: Ana Kovač

Ponudba štirih barv se je enakomerno približala tako zagovornikom klasičnih odtenkov, kot sta grafitna in svetlosiva, kot ljubiteljem drugačnosti, ki bodo raje posegli po olivno zeleni ali rožnati. Tu so še Samsungova zaščita Knox za varnost podatkov in trpežno steklo Corning Gorilla Glass Victus+ tako na sprednji kot zadnji strani za boj proti praskam in podobnim mehanskim poškodbam ter aluminijski okvir. Nič plastike, kar zagotovo prispeva k njegovi eleganci.

Kamere

Kamere bodo praviloma poskrbele za solidne posnetke, a ne pri povečevanju (zoomiranju), ker nima optične povečave, digitalna pa ni primerljivo učinkovita. Upali bi si oceniti, da je kakovost fotografij primerljiva seriji Galaxy S izpred treh ali štirih let ali celo za zdaj še najnovejšemu Samsungovemu malemu pregibnežu Samsung Galaxy Z Flip 6, ki je zaradi drugih razlogov in svojih dobrot občutno dražji.

Kamere na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy A56 5G Foto: Ana Kovač

Ljubiteljem fotografiranja je zagotovo pomemben podatek, da imajo vsi trije letošnji pametni telefoni serije Galaxy A dve enaki kameri (širokokotno z ločljivostjo 50 milijonov pik in macro z ločljivostjo pet milijonov pik), le Samsung Galaxy A56 5G pa ima ultraširoko kamero z ločljivostjo 12 milijonov pik (pri A36 in A26 je osem milijonov pik). Tu so tudi filtri za urejanje fotografij in funkcija Nightography za nočne posnetke.

Otoček s tremi kamerami na zadnji strani telefona gleda precej nad površino zadnje strani, zato bo telefon, položen na mizo, videti nekoliko nestabilen. Ovitek, ki je naprodaj posebej, to nevšečnost vsaj deloma odpravi.

Zgornja stran pametnega telefona Samsung Galaxy A56 5G Foto: Ana Kovač

Procesor in akumulator

Pametni telefon Samsung Galaxy A56 5G premierno in za zdaj tudi ekskluzivno poganja Samsungov procesor Exynos 1580, ki bi ga uvrstili v višji srednji razred procesorjev. Temu primerna je tudi zanesljivost delovanja: dobra za večino vsakdanjih opravil, vsekakor pa ne najboljša izbira za procesorsko zahtevna dejanja, kot je na primer obdelava videoposnetkov. Brez dvoma pa je Exynos 1580 močnejši igralec od lanskega procesorja Exynos 1480, ki je poganjal lanski A55.

V primerjavi z lanskim modelom A55 je Samsung ohranil nominalno enako zmogljiv akumulator (istih 5.000 miliamperskih ur ima tudi Samsung Galaxy S25 Ultra), a ob tem poudarjajo, da so vendarle dosegli daljše obdobje delovanja. Brezžičnega polnjenja sicer ne podpira, a zmore enako hitro 45-wattno žično polnjenje kot Samsung Galaxy S25 Ultra, če si posebej nabavite ustrezen napajalnik (do 4. maja ga lahko dobite v dar ob nakupu – preverite pri svojem operaterju, v Samsungovi slovenski spletni trgovini ali pri pooblaščenem prodajalcu). Za primerjavo, lanski A55 podpira zgolj 25-wattno žično polnjenje.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy A56 5G Foto: Ana Kovač

Samsung Galaxy A56 5G

Dimenzije: 162,2 x 77,5 x 7,4 milimetra

Masa: 198 gramov

Procesor: štirinanometrski osemjedrni Exynos 1580, eno jedro s taktom 2,9 gigaherca (Cortex-A720), tri jedra s taktom 2,6 gigaherca (Cortex-A720) in štiri jedra s taktom 1,9 gigaherca (Cortex-A520), grafični koprocesor Xclipse 540

Operacijski sistem: Android 15, Samsungov uporabniški vmesnik One UI 7, šest let varnostnih posodobitev in nadgradenj operacijskega sistema

Pomnilnik: osem gigabajtov, LPDDR5

Shrambni prostor: 128 gigabajtov (od tega razpoložljivo 106,4 gigabajta) ali 256 gigabajtov (od tega razpoložljivo 234,4 gigabajta), UFS 3.1, nadgradnja s pomnilniškimi karticami ni mogoča

Zaslon: diagonala 170,1 milimetra (6,7 palca) v polnem pravokotniku, 165,5 milimetra (6,5 palca) z zaobljenimi vogali, Super AMOLED, ločljivost 1080 x 2340 (FHD+), barvna globina 16 milijonov barv, osveževanje slike do 120-krat v sekundi, razmerje 19,5 : 9

Kamera zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8), samodejnim ostrenjem, optičnim stabilizatorjem slike in do desetkratno digitalno povečavo, ultraširoka kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/2.2) in vidnim poljem 123 stopinj, makro kamera z ločljivostjo pet milijonov pik (f/2.4) za snemanje na razdaljah med tri in pet centimetrov, bliskavica, ločljivost snemanja videa UHD 4K (3840 x 2160) in 30 sličic na sekundo, počasni posnetek 240 sličic na sekundo @HD

Kamera spredaj: ločljivost 12 milijonov pik (f/2.2), brez samodejnega ostrenja in optične stabilizacije slike

Omrežje: podpira nanoSIM-kartici (4FF) in eSIM, poljubna kombinacija dveh, GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), WCDMA 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)), LTE TDD 4G (B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)), 5G Sub6 FDD (N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)), 5G Sub6 TDD (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500))

Povezovanje: USB-C, USB 2.0, določanje položaja (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.3 (tudi Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA)), Smart Switch (sinhronizacija s PC računalnikom), SmartThings

Akumulator: nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, neodstranljiv, 45-wattno žično polnjenje z ustreznim polnilnikom, ki je naprodaj posebej

Barve: izjemna olivno zelena, izjemna grafitna, izjemna svetlosiva, izjemno rožnata

Senzorji: senzor pospeška, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, virtualno zaznavanje navidezne bližine, optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Zvok in slika: stereo podpora, videodatoteke mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm, ločljivost predvajanja videoposnetkov UHD 4K (3840 x 2160) in 60 sličic na sekundo, datoteke za predvajanje zvoka mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota

Podpora napravam Samsung Gear: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active

Odpornost: IP67

Cena: 479,90 evra za različico z 128 gigabajti shrambnega prostora in 529,90 evra za različico z 256 gigabajti shrambnega prostora

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Kako izjemno je izjemno

Ob najnovejšem Samsungovem uporabniškem vmesniku One UI 7 prinaša Samsung Galaxy A56 5G tudi nekatere funkcije umetne inteligence, ki smo jih spoznali v začetku leta pri premijskih pametnih telefonih. Nabor v tem telefonu so (najbrž malo preveč teatralno) poimenovali Izjemna inteligenca (Awesome Intelligence), verjetno najpriročnejša funkcija pa je Iskanje v Googlu z obkroževanjem (Circle to Search).

Med drugim najdemo še Radirko predmetov (Object Eraser) za odstranjevanje motenj in neželenih vsebin na fotografijah, funkcijo Najboljši obraz (Best Face) za dodajanje snemalca in odstranjevanje nerodnih trenutkov (npr. mežikanje) pri skupinskih fotografijah ter Iskanje glasbe (Music Search), ki s poslušanjem prepozna naziv skladbe in njenega izvajalca. Nekatere funkcije umetne inteligence vendarle ostajajo ekskluziva serije Galaxy S.

Pametni telefon Samsung Galaxy A56 5G premierno in za zdaj tudi ekskluzivno poganja Samsungov procesor Exynos 1580, ki bi ga uvrstili v višji srednji razred procesorjev. Foto: Ana Kovač

Ravno zaradi umetne inteligence, ki ji računalniških zmogljivosti nikoli ni preveč, bi raje videli kaj več pomnilnika kot samo osem gigabajtov. Da ne bo pomote, vse te funkcije delujejo v redu, a ne tako živahno kot pri seriji Galaxy S, ki ima več pomnilnika in občutno zmogljivejši procesor.

Sklepna beseda

V srednjem razredu, kjer je konkurenca pametnih telefonov najmnožičnejša, je ustvarjanje naprave, ki bi z nečim bistveno izstopala od vseh drugih, velik izziv. Toda to morda niti ni poglavitna lastnost, ki bi jo v tem razredu uporabniki pričakovali.

Ob najnovejšem Samsungovem uporabniškem vmesniku One UI 7 prinaša Samsung Galaxy A56 5G tudi nekatere funkcije umetne inteligence, ki smo jih spoznali v začetku leta pri premijskih pametnih telefonih. Foto: Ana Kovač

V srednjem razredu uporabniki pričakujejo predvsem zanesljivo in pogledom prijazno napravo za ugodno ceno in Samsung Galaxy A56 5G to vse zagotavlja. Najbrž bi težko našli nekaj, kar bi ga že na daleč ločilo od drugih primerljivih pametnih telefonov, a – kar je še pomembneje – prav tako ne najdemo ničesar, kar bi lahko ustvarilo resne pomisleke. Poleg tega pa ta pametni telefon potrjuje, da lahko ima tudi minimalizem svoj čar.

Spodbudno je tudi šest let programske podpore, ki jamči, da telefon v tem času ne bo izpostavljen varnostnim grožnjam in da bo lažje ohranjal svojo vrednost. Dovolj dobrih razlogov za vse, ki ne želijo odšteti večjih zneskov za svojega mobilnega spremljevalca, še najbolj pa za Samsungove privržence, ki morda imajo tudi druge Samsungove povezane naprave in že dve leti ali več niso zamenjali svojega mobilnika.

Kaj nam je bilo všeč:

- razmerje med zmogljivostjo in ceno,

- za eno desetino tanjši in za 15 gramov lažji od lanskega predhodnika,

- eleganca stekla in aluminija, brez plastike, ki se rada znajde v srednjem razredu,

- šest let varnostnih nadgradenj in posodobitev programske opreme je razkošje v srednjem razredu.

Kaj nam ni bilo všeč:

- samo osem gigabajtov pomnilnika,

- na kamerah ni optične povečave,

- ni brezžičnega polnjenja.